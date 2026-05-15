ETV Bharat / state

ମିଛ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ହେଲେ ମାନସିକ ଧକ୍କାରୁ ବାହାରି ପାରୁନି...ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଛାଡ ପାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ କୋହଭରା ଅଭିଯୋଗ

ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ମତେ ଲାଗିଲା, ମୋ ସଂସାର ଏମାନେ ଭସାଇ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

ajit sahoo murder case, nayagarh police releases wrong accused
ମିଛ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ହେଲେ ମାନସିକ ଧକ୍କାରୁ ବାହାରି ପାରୁନି... (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ଦୋଷୀ ଜଣେ..ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ! ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ ମିଳିଲା । ହେଲେ ସେ ମାନସିକ ଧକ୍କା, ସେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ । ସେ ଦିନ..ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇ ଯାଉଛି । କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏ ମାନସିକ ଧକ୍କା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ଭାରି କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀଧର କୁହନ୍ତି 'ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ମତେ ଲାଗିଲା, ମୋ ସଂସାର ଏମାନେ ଭସେଇ ଦେବେ । ମା ସାମ୍ନାରେ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ନାଚି ଯାଉଥିଲା । ଭାବୁଥିଲି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ... ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡିଗଲେ ଏବେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। '

ମିଛ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ହେଲେ ମାନସିକ ଧକ୍କାରୁ ବାହାରି ପାରୁନି.. (Etv Bharat)

'କର ବା ମର' ନୀତି ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ

ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅଜବ ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ଦଣ଼଼୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର । ଓଡ଼ଗାଁ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଭଣଜା ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ହେଲେ କର ବା ମର ନୀତି ନେଇ ଶ୍ରୀଧର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ଦୋଷ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଯୁକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇଥିଲା ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ।

ଅପରାଧୀ ପରିି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଦେଲେ

ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କୋମଣ୍ଡ ମକରପଦା ଗାଁରେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇ ଛିଡା କରାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଠିଆ କରାଇଥିଲା । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରି ନ ଥିଲି । ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଠିଆ କରିବାବେଳେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ, ପୋଲିସ ମତେ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଫସେଇ ଦେଉଛି । ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।'

ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଛଡାଇ ନେଲା ପୋଲିସ

ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପୋଲିସ ଛଡାଇ ନେଇ ରଖିଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କାହାରିକୁ ଫୋନ ବି କରି ପାରିନଥିଲେ। ଭଣଜା କୁଲୁ ଭଟ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପଚାରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା ପଚାରି ଲେଖିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମାନହାନୀ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

ଓଡଗାଁ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲୁ ଭଟ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି । କୁଲୁ ଭଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଭଣଜା । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମୁ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରି ଶ୍ରୀଧର ଛାଡ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ନରେଶ ବିଶୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖଣି ମାଫିଆ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହନ୍ତ ନାୟକ, ମାନସ ବେହେରା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ନରେଶ ବିଶୋଇ। ଆଉଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ସମେତ 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ନୁହେଁ, ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା-ନୟାଗଡ଼ ଏସପି

ଏହି ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ଏସ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୃତ ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନୁହେଁ, ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା। ଅଜିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଣଜା କୁଲୁ ଭଟ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା।'


ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେଡି ନେତା SPଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଅଜିତ୍‌ଙ୍କୁ କିପରି ମାରିଲେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ୍ ଗିରଫ, ସତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ !

TAGGED:

NAYAGARH
NAYAGARH POLICE
ଓଡ଼ଗାଁ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅଜବ ନୀତି
AJIT SAHOO MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.