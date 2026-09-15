ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅଲୋଡ଼ା ! ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପରମ୍ପରା ?
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରୁ 20 ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ।ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 20 ହଜାର ଟଙ୍କା । ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁରୀବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 15, 2026 at 2:57 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ... ଏକଦା ରାଜ ରାଜୁଡା ଶାସନ କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏବେ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଣ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ? କେବେଠୁ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଏବେ କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି ସମସ୍ୟା ... ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ?
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ୨୦ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସ ବଧ, ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ବଧ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପରିବେଶଣ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଠ ସାହି ଆଖଡ଼ା ସମନ୍ଵୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ନୀତିକୁ ନେଇ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଅତୀତରେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ, ମଠବାଡ଼ି ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳା ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଯେମିତି କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି ! ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଠ ସାହିର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଜାୟ ରଖିଛି । କାମଚଳା ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଆକର୍ଷକ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାଣି । କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ।
କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ମେଳାକୁ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଠ ସାହି ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି କୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆଠସାହି ଆଖଡ଼ା ସନନ୍ଵୟ ସମିତିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାଭାବ ଏହାକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିହେଉ ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା ଭଳି ପାଳନ ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ ।’
ଅର୍ଥାଭାବରୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ?
‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା... ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ କଳାକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କିଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ । ଆମକୁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିନି’ ବୋଲି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ବଜାୟ ରହିବ ତ ପରମ୍ପରା ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଉ କେତେଦିନ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ବାଜା, ଲାଇଟ୍, ବେଶଭୂଷା ଆଦି ପାଇଁ ଅନୁନ୍ୟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। । ତେବେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁନ୍ୟ ପ୍ରତି ସାହିକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅବଶ୍ୟକ । ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏହା ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେବ । ହେଲେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଓ ଆଠ ସାହିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭୂଷା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । 20 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଲୀଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସ ବଧ ଯାଏ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହୁଅନ୍ତା ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୁଅନ୍ତା ।’
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି...
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବ ସେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ସାହିଯାତ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ବୋଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।’
ଆଠ ସାହି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଳାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିବାରୁ ଯୁବପିଢି ଏଥିପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି । ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯଦି ନରୁହେ ଆଗକୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ରହିଯିବନି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ