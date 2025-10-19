ବିପଦରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ! 9ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନି ଗଣତି, ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଅବହେଳା ଜଳଜଳ
କେବେ ହେବ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଗଣତି ? ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
Published : October 19, 2025 at 5:44 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ହେଲେ କେତେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଖରେ । ୨୦୧୬ ପରଠୁ ହୋଇନି ହରିଣ ଗଣନା । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେବେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଗଣତି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ:
ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଏଠାରେ ପୁର୍ବରୁ ଚିତ୍ରା ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ହେଟା ବାଘ, ଗଧିଆ, ଓଧ, କୋକିଶିଆଳି, ଗାଡଭାଲୁ, ଆଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି କରାଯାଏ । ସେହି ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।
୯ ବର୍ଷ ହେବ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ହୋଇନି ଗଣତି:
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚିତ୍ରା ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ୨୦୧୬ ପରଠୁ ଏଯାବତ କରାଯାଇନି ହରିଣଙ୍କ ଗଣତି ।ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ହେବ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ପାଖରେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ ।
ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଓ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ କାଳେ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଧରାପଡିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ହରିଣ ଗଣନାରେ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଭିଜନ ଅଧିକାରୀ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେତେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଗଣନା କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ । ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ତାହା ବନ ବିଭାଗ ଗଣନା କରୁନି । ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏଠାକାର ବନ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି ତାହା ହେଲେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ରହିକି ଲାଭ କଣ? ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମି ନାହିଁ । ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ । ଖରାଦିନେ ଏହା ଶୁଖି ଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହରିଣମାନେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ବେଳେ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା, କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ, ଶିକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ହେଲେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ।"
ବିପଦରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ !
ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଚିତ୍ରା ହରିଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବେ । ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅସୁସ୍ଥ ହରିଣଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ ।
ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲେ ଚିତ୍ରା ହରିଣ:
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ୨୦୧୨ -୧୩ ମସିହାରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୫ ହଜାର ୨୮୦ଟି ଚିତ୍ରା ହରିଣ ଥିଲେ । ସେହିଭଳି ୨୦୧୩-୧୪ମସିହାରେ ୪ ହଜାର ୫୫୫ଟି , ୨୦୧୪-୧୫ରେ ୪ ହଜାର ୪୦୫ ଟି , ୨୦୧୫-୧୬ରେ ୪ ହଜାର ୪୦୫ଟି ଚିତ୍ରା ହରିଣ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିଲେ । ଶେଷ ଥର ୨୦୧୬-୧୭ରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୩୧୫ ଟି ହରିଣ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେବେ ୨୦୧୩-୧୪ ରୁ ୨୦୧୬-୧୭ ମସିହା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୯୬୫ ଟି ହରିଣ କମ୍ ଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ହରିଣଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବାରୁ ଅବାଧ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ବଦନାମ ହେବାରୁ ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା କରୁନାହିଁ ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୭-୧୮ ମସିହାରୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା ଆଉ ହୋଇନାହିଁ । ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା ହେବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହରିଣ:
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚାରଣ ଭୂମି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ନିଦରେ ଶୋଇଛି । ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହରିଣଙ୍କ ହିସାବ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯଦି ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ତାହା ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ହେବ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ? ହରିଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି । ହେଲେ ଏଠି ହରୁଲୁଟ ଚାଲିଛି । କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ । ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ହରାଇ ବସିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଗଣତି ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:
ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜି ରାଓସୋ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁର୍ବରୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁମତି ଆସିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଶୀତ ଋତୁରେ ହରିଣଙ୍କ ଗଣନା କରିବୁ । ତେବେ ଗତ ଫନୀ ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ହରିଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥଲା । ପରେ ଆମେ ହରିଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପାଇଁ ଘାସ ଥିବା ଚାରଣ ଭୂମି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ କରିଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ହରିଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହରିଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସୂଚନା ଫଳକ, ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ଲଗାଇବା ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଛୁ । ଆହତ ହେଉଥିବା ହରିଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପୁରୀରେ ରଖାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ