ETV Bharat / state

ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ସବିଶେଷ ଅଲୋଚୋନା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

spiritual beach project
ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 5:23 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମିଷ ଓ ମଦ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟିବ । ମହୋଦଧି ଆଳତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୂମି କରିବା ପାଇଁ ଖୁବଶିଘ୍ର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ।

ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଉପୋଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବେଳାଭୁମିରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି କିଭଳି ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିହେବ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ଅଲୋଚୋନା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

puri beach
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (Etv Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୁମିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପିଆର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଭଲଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ପୀଠ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଶାଳାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ।'

puri beach
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (Etv Bharat)

ଆମିଷ ଓ ମଦ ମୁକ୍ତ ହେବ ବେଳାଭୂମି

ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁୁଖ ବେଳାଭୁମିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ମଦ ଓ ମାଂସର ଆସର। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସଂଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟୁଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କେମିତି ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମିଷ ଓ ମଦ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବଡଦାଣ୍ଡର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Puri Shankaracharya Peetha
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୀଠ (Etv Bharat)
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମିରେ ପରିଣତ କରିବା ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ କରାଗଲେ ବହୁତ୍ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବେ। ଆମ ସନାତନ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହା ବହୁତ୍ ଆଗକୁ ନେବ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଯେତେ ଭବ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେତେ ଭଲ ।'
spiritual beach project
ଭବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ହେଵ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ମହୋଦଧି ଆଳତି
ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ମହୋଦଧି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବେଳାଭୁମିରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଙ୍କ ମଠ ତରଫରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହୋଦଧି ଆଳତି ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମଦ ଓ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୂ ନିଜେ ସାଗର ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ମଦ ଓ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। '

spiritual beach project
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)
ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଙ୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୁମି ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ । ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗରିମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଆକାର ଦିଆଯିବ। ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ବେଳାଭୁମି କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୁମି ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ।
spiritual beach project
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (Etv Bharat)
ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ-ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଚାରିଧାମରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହେଊଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୁମିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ତିର୍ଥରାଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଉପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ବେଳାଭୁମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତିକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଳାଭୁମିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଭକ୍ତ ବହୁତ୍ ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସମୁଦ୍ର ଆଳତିସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଷ ଓ ମଦମୁକ୍ତ କରାଯାଉ।'


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା: ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି

Last Updated : August 19, 2026 at 5:31 PM IST

TAGGED:

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି
PURI BEACH
PURI SEA BEACH
MAHODADHI ALATI AT PURI BEACH
SPIRITUAL BEACH PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.