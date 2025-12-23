ETV Bharat / state

'ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ‘ଏକ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ'

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା

ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା
ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା । 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ । ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ମାରୱାଡ଼ୀ ଯୁବା ମଞ୍ଚ, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଦ୍ବାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମାରୱାଡ଼ୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା :

ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରୱାଡ଼ୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନିକ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ମାରୱାଡ଼ୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ମୂଳ୍ୟବୋଧ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅତୁଟ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସହଜରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିବା ଜାଣିଛନ୍ତି l ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇବା ସମୟରେ ନିଜର ମୂଳ ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ସଂକଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓମ ବିର୍ଲା । ‘ଏକ ଭାରତ–ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ ଥିମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମାରୱାର ମହୋତ୍ସବ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଥିଲେ।

Marwar Mahotsav 2025
ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025 (ETV BHARAT ODISHA)

‘ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି'

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ‘ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ବଲପୁରର ଚେହେରା ଆଜି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସହର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିବାର ଏକ ମହାନ ଅବସର ।

ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ:

Marwar Mahotsav 2025
ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025 (ETV BHARAT ODISHA)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖେ ମା ସମଲେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାରୱାଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗମ । ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ‘ ନିର୍ମାଣରେ ମାରୱାଡ଼ିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି । ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଦୂରରେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି । ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ର ବିଷୟ ।" ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସରେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା । ନିଜ ଭିତର ନିହିତ ଭାବନା, ଦକ୍ଷତା, ମଧୁରତା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

Marwar Mahotsav 2025
ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025 (ETV BHARAT ODISHA)
ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦୀପଶିଖା କୋରାପୁଟ', ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 545 କୋଟିର ଭେଟି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

LOKSABHA SPEAKER OM BIRLA
SAMBALPUR MARWAR MAHOTSAV
OM BIRLA ATTEND MARWAR MAHOTSAV
ମାରୱାଡ ମହୋତ୍ସବ 2025
MARWAR MAHOTSAV 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.