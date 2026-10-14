ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ୫ ଗୁରୁତର, ୫ ବାଇକ୍‌-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି । ଜଣେ ବାଇକ୍‌ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Speeding Scorpio Triggers Series of Accidents in Bhubaneswar 1 Killed several Critical
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି । ସ୍କର୍ପିଓ (OD07BG1777) ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍‌ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ଟି ବାଇକ୍‌ ଓ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

Speeding SUV Rams Into Vehicles in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ବାରିକ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ।

Speeding SUV Rams Into Vehicles in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଖସି ପଳାଉଥିଲା ସ୍କର୍ପିଓ:

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରୁ ୧୦ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍କର୍ପିଓଟି ନୂଆଗାଁରୁ ଭରତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ନୂଆଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ନୂଆଗାଁ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆଉ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅତି ବେଗରେ ଚଳାଇଥିଲା । ଗାଡିଟି ଶ୍ୟାମପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଆଉ ୪ଟି ବାଇକ୍‌ ଓ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କ୍ରମାଗତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଲାଗିଯିବାରୁ ଅଟକିଯାଇଥିଲା ।

Speeding SUV Rams Into Vehicles in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
ତାତିଲେ ଲୋକେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଗାଡି ଚଳାଚଳ:

ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିବାରୁ ଯାତାୟତ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।

Speeding SUV Rams Into Vehicles in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ୭ ବାଇକ

ସୋମବାର କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଏକ କାର୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୭ଟି ବାଇକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବେପରୁଆ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଚଳାଉଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭିରେ ସତ ଜଣାପଡିଥିଲା । ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଵୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଢାବାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୌମ୍ୟକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ସୌମ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।

Speeding SUV Rams Into Vehicles in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଗିରଫ, ୩ ମାସ ତଳେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଧକ୍କାକରି ଏସି ମେକାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍‌: ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUV RAMS INTO VEHICLES
BHUBANESWAR SERIES ACCIDENT
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଘଟଣା
ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା
BHUBANESWAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.