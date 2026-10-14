ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ୫ ଗୁରୁତର, ୫ ବାଇକ୍-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି । ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 14, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି । ସ୍କର୍ପିଓ (OD07BG1777) ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୫ଟି ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ବାରିକ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରୁ ୧୦ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍କର୍ପିଓଟି ନୂଆଗାଁରୁ ଭରତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ନୂଆଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ନୂଆଗାଁ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆଉ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅତି ବେଗରେ ଚଳାଇଥିଲା । ଗାଡିଟି ଶ୍ୟାମପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଆଉ ୪ଟି ବାଇକ୍ ଓ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କ୍ରମାଗତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଲାଗିଯିବାରୁ ଅଟକିଯାଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିବାରୁ ଯାତାୟତ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।
ସୋମବାର କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଏକ କାର୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୭ଟି ବାଇକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବେପରୁଆ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଚଳାଉଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭିରେ ସତ ଜଣାପଡିଥିଲା । ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଵୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଢାବାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୌମ୍ୟକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ସୌମ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଗିରଫ, ୩ ମାସ ତଳେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଧକ୍କାକରି ଏସି ମେକାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍: ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର