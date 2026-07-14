ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦାମୀ କାର, ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ
ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଦ୍ବୟକୁ ଜବତ କରିବା ସହ କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 14, 2026 at 11:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଇଛି ଦାମୀ କାର୍। ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମର୍ସିଡିଜ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ଥାନା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତ।
ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ
ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖିଛି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୃତ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ (ନଂ.୫୧୨/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଦ୍ବୟକୁ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କାରରେ ଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରି ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ମାଲିକ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କାବୁ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଉତ୍ତ୍ଯକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉତ୍ତ୍ଯକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଖାରବେଳନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର ଭୁଲ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ’’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଓଗାଁ-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍; କାର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୪ଜଣ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର