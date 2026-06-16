ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ଓ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍‌, ୨ ମୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା କାର୍, ଏକାଧିକ ଗାଡି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ୬ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା, ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswar Car Accident
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ସିରିଜ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା କାର୍‌ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋ ସାମ୍ନା MCL ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ କାର୍ (OD35K3399) ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଅଟୋ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଏପରିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍‌ଟି ମାଡିଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

କାର୍ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର:

ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଏକ ଅଟୋ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ୪ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବାଇକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Bhubaneswar Car Accident
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଆଇଆଇଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ:

ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡିଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍‌ର ଚାଳକ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ନିୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ମୃତକ ନିୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Bhubaneswar Car Accident
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
ପ୍ରେସ ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଡି ଆସିଲା କାର୍:

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରେସ ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏମସିଏଲ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ କାର୍‌ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ କାର୍‌ଟି ଏକ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପରେ ଅନ୍ୟ ବାଇକ ଓ ସ୍କୁଟି ଆଦିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଗାଡି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍‌ଟି ଚଢିଯାଇଥିଲା । ପରେ କାର୍‌ଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ବୁଲିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ କାରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲା କାଳ; ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW, ଦୁଇ ମୃତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CAR ACCIDENT IN BHUBANESWAR
CAR CRASHES INTO AUTO BIKES
ODISHA ROAD ACCIDENT
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଘଟଣା
BHUBANESWAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.