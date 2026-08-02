ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ରେ କଟକଣା, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା । ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

TRAFFIC ADVISORY BERHAMPUR POLICE
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ରେ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତା ୪ ଓ ୫ ତାରିଖ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ । ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜ ଫେରିବେ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ରେ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)


ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଟ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।


ପ୍ରଥମ ଦିନର କିପରି ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଆଡଭାଇଜରି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ଠାରୁ ୧୧ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ଅନ୍ଧପସରା ଛକ ଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରୁ ୧୧ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍, ଅଟୋରିକ୍ସା ଭଳି ହାଲୁକା ଯାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ସକାଳ ୧୦ଟା ୪୫ରୁ ଅନ୍ଧପସରା ଛକରୁ ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ । ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।



ତପ୍ତପାଣିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା-

ସେହିପରି ୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଠାରୁ ସାଢ଼େ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍‌ ଠାରୁ ହଳଦିଆପଦର ଅଭିମୁଖେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍‌ ଠାରୁ ଅନ୍ଧପସରା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଯାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଠାରୁ ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଛକରୁ ହଳଦିଆପଦର ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ହଳଦିଆପଦରରୁ ଏନ୍‌ଏଚ୍–୧୬ ଛତ୍ରପୁର ଅଭିମୁଖେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ।

TRAFFIC ADVISORY BERHAMPUR POLICE
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି (ETV Bharat)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କିପରି ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି-

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସକାଳ ୯ ଠାରୁ ୧୦ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନରୁ ଏନ୍‌ଏଚ୍–୧୬ ଗୋଳନ୍ଥରା ଅଭିମୁଖେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ରୁ ହାଲୁକା ଯାନ ଏବଂ ୯ଟା ୪୫ରୁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ।

ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଠାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରୁ ସଡ଼କପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଯାଇ ମାଁ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ । ୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଓ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ । ସେହିପରି ତପ୍ତପାଣି ଓ ଆଖପାଖ ଅଂଚଳରେ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।


ଏହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯାନ ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି ପାଳନ କରିବା, ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ, ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସରିଲା କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍‌, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT MURMU ODISHA VISIT
PRESIDENT MURMU BERHAMPUR VISIT
TRAFFIC ADVISORY BERHAMPUR POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.