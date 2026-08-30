ମାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ: ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି
ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଜନା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 30, 2026 at 9:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଓ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ତତ୍ସହିତ ଜନଜାତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଭେକ୍ଟରଜନିତ ରୋଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି:
ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭେକ୍ଟରଜନିତ ରୋଗ) ଡ. ଶୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ମ୍ୟାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି ଆକଳନ ସହ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଅଭାବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଏହା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମାଲେରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏଜେନ୍ସି ରାଜ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଏକକୀକୃତ ମନିଟରିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ନିରୀକ୍ଷଣ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ।"
ଜନଜାତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର:
ମାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜନଜାତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯିବ । ଏଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।
ମାଲେରିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଗଠନ ହେବ । ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଏମଆରସି (RMRC), ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସିନିୟର ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ଦଳ ବହୁଦିନ ଧରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।
ମାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
"ମାଲେରିଆ ଜନିତ ମାମଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି । କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ସେନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ 17 ହଜାରୁ ଅଧିକ ମାଲେରିଆ ରୋଗୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲଗିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 48 ଲକ୍ଷ 84 ହଜାର 733 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ହଜାର 982 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗତ 10 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ (୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୩):
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...
|ପରୀକ୍ଷା
|୭ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୪ହଜାର ୨୧୪ ଜଣ
|ଆକ୍ରାନ୍ତ
|୧୮ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୪୦୮ ଜଣ
|ମୃତ୍ୟୁ
|୧୮ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୪୦୮ ଜଣ
୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ମାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ ସମୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ନିରାକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦ୍ବାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭେକ୍ଟରଜନିତ ରୋଗ) ଡ. ଶୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ନଜରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ଜିଲ୍ଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ମାଲେରିଆ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯାଇ ଔଷଧୀୟ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଚିହ୍ନଟ:
ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲେରିଆ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମାଲେରିଆରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ଟେବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ।
|ମସିହା
|ଚିହ୍ନଟ
|ମୃତ୍ୟୁ
|୨୦୨୧
|୨୫୫୦୩ ଜଣ
|୧୩
|୨୦୨୨
|୨୩୭୭୦ ଜଣ
|୫
|୨୦୨୩
|୪୧୯୭୩ ଜଣ
|୪
|୨୦୨୪
|୬୮୯୬୩ ଜଣ
|୮
୨୦୨୫
(ଅକ୍ଟୋବର)
|୨୫୦୦୦ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ
|-
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର