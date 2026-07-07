ETV Bharat / state

ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ବାଟ

ଅଭାବୀ ଲୋକଟିର ମନରେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର, ଭଲ ଜିିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରିଛି 'ସମ୍ବେଦନା' । କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ବାଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 7:38 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜର ଖୁସିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା.. ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଦରଦୀ ହୃଦୟ ଆଉ ଉଦାର ମାନସିକତା, ଯାହା ଅଛି ଡ. ଦୀପା ପାଢୀଙ୍କ ପାଖରେ । ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ ରହିଛି । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଅଭାବୀ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ, ବୁଝିପାରେ ତାର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ । ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଆରା ସୃଷ୍ଟି 'ସମ୍ବେଦନା' । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅଭାବ ସହ ଲଢୁଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତଟିଏ ବଢେଇ ଦେବା । 'ସମ୍ବେଦନା'ର ସେବାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା..

special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)

ରମାଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଦୀପା ପାଢୀ । 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛି । ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଜନସେବା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗରିବ ଓ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ 'ସମ୍ବେଦନା' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅବିରତ ଭାବେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କରୁଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ।

special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)

ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ
ଗଦାଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପୋଷାକ । ସେଲ୍ଫ, କବଡ଼ ଓ ହାଙ୍ଗରରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଦାମୀ ପୋଷାକ । ସବୁ ସାଇଜରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ବସ୍ତ୍ର। ଜୋତା ସାଙ୍ଗକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଟେଡି ବିଅର । ଶୋଭା ପାଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଲେହେଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ସେରୱାନୀ । କସମେଟିକ ସାମଗ୍ରୀର ଲାଗିଛି ସମ୍ଭାର । ପିଲାଙ୍କ ଖେଳଣା ସହ ଅଛି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଆସବାବପତ୍ର । ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଘର । ଖଟ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ ଓ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ସୋଫା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି ଗୃହ । ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ । ଟେବୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ଓ ସାଜ ସଜ୍ଜା ଉପକରଣ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହୁଇଲ ଚେୟାର, ବାସନ କୁସନ ଓ ଆଶା ବାଡ଼ି ଆଉ କେତେ କଣ । ବସ୍ତ୍ରାଳୟ କିମ୍ୱା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ ।

special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)
ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ଗ୍ରାହକଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଏସଏସ ନଗର ମାର୍କେଟରେ ଥିବା 'ସମ୍ବେଦନା' ଚାରିଟି ସେଣ୍ଟର । ମାହୋଲରୁ ଯଦି ମିନି ସପିଂ ମାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହାଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧୋକା ଖାଇଯିବେ । ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି । ଅଭାବୀ ଲୋକଟିର ମନରେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର, ଭଲ ଜିିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ହେଲେ ସମ୍ବଳ ନ ଥାଏ । ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମନ ତାର କାହାର ଦୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି । ହେଲେ ସମ୍ବେଦନା ତର ସୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପୂରଣ କରିପାରିଛି । ଭଲ ଜିନିଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରୁ କିଣି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏଠି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ 15 ହଜାରରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସର୍ବାଧିକ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । କଟନ ଶାଢୀ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବ୍ଲାଉଜ 10 ଟଙ୍କା, ସାୟା 20 ଟଙ୍କା, ସାର୍ଟ 20 ଟଙ୍କା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ 20 ଟଙ୍କା, ଜୀନ୍ସ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ, ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଅତି କମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ।
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
'ସମ୍ବେଦନା'ରେ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର (Etv Bharat)
ଯୋଡି ହେଲେଣି 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳାମୌଳିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରିବାରର ସାହାରା ସାଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହୋଇଛି । 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଜୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଯୋଡି ହୋଇ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସଂଗଠନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂଗଠନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ବର୍ଗତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ଼. ପାଢ଼ୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
'ସମ୍ବେଦନା'ରେ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର (Etv Bharat)
ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଲୋଡା ଉଦାର ହୃଦୟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସମ୍ବେଦନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡ଼. ଦୀପା ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, "ସମାଜସେବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉଦାରଟିଏ ହୃଦୟ ଦରକାର । ମଣିଷ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର । 'ସମ୍ବେଦନା' ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ । ମୋର ନମାନସ ସନ୍ତାନ । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି । ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ମିଳିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ । ସମସ୍ତେ ସକରାତ୍ମକ ଢଂଗରେ ନେବା ସହ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇନିଂ, ସୋଫା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ । ସମ୍ବେଦନାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନକୁ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସପିଂ ମଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ସମ୍ବେଦନା' (Etv Bharat)
ସାଇତିବା ନାଁରେ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଲ ମାନସିକତା ନୁହେଁସାଇତି ରଖିବା ଭଲ । କିନ୍ତୁ ସାଇତିବା ନାଁରେ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଲ ମାନସିକତା ନୁହେଁ । ଏ ନେଇ ଡ.ପାଢୀ କହିନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ-ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି । ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ ଓ ନାତିନାତୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସବୁ ଘରର କଥା । ବହୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରେ ପକେଇ ରଖିଥାଉ । ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନି କି କାହାକୁ ଦେଇ ପାରୁନି । ଏହି ମାନସିକତାରୁ ନିଜେ ବାହାରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର । ଅଯଥା ଜିନିଷ ଜମା ରଖିବା ମାନସିକତା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସମ୍ବେଦନାରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗରାଖ (Etv Bharat)
ଅଘଟଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତିସମ୍ବେଦନାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ପାର୍ଥସାରଥୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ବାସନକୁସନ, ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ଆମେ ଘରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଅଯଥାରେ ସେଗୁଡିକ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ପକେଇ ନରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବାଟ ବତେଇଛୁ । ଆମର ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଅସହାୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉ । ଏକଦମ ମାଗଣା କରିଦେଲେ, ନକରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଆମେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷକୁ ରଖୁ । ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛୁ । ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
'ସମ୍ବେଦନା'ର ସଦସ୍ୟା (Etv Bharat)
ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହଯୋଗୀ ରାଣୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଭାଗ କରୁ । କଟନ, ଟେରିକଟ, ସିଲକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କପଡା ଯୁକ୍ତ ପୋଷାକକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖୁ । ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିହ୍ନଟ କରୁ । ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁ । ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ । ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାହାର ମରାମତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରୁ । ତା ପରେ ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସହର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହାକୁ ପଠାଉ । ମିଶନ ଆଶ୍ରା, ମିଶନ ଆସାଏଁ, ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନହରକଣ୍ଟା ଗାଁ'ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ । ଯଦି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉ । ସେହିପରି ସଂଗୃହୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆସବାବପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)
ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ସମ୍ବେଦନାର ସଦସ୍ୟ ମମତା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ନଥିଲେ ନିଅ, ଥିଲେ ଦିଅ ଥିମରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ । ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ ବା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି । ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରି କେହି ନିଜକୁ ଛୋଟ ନମଣନ୍ତୁ । ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ଫଳରେ କିଣିଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ସେହିପରି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି । ବଳକା ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କାମରେ ଲାଗୁଛି ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସମ୍ବେଦନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ (Etv Bharat)
ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ । ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମକୁ କେହି ମାଗଣା ଖିଆ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଜିନିଷ କିଣି ନେଉଛୁ । ଏହି ଅର୍ଥ ଆଉ କେଉଁ ଛୁଆର ପାଠ ପଢା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଲାଗୁଛି । ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଠିକ ରହିଛି । ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ନେଉଛୁ । ବାହାରେ କିଣିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ପଡେ । ଏଠି ଶସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛୁ ।" ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାରେ ଅଧିକ ରେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି । କମ ରେଟ ଥିବାରୁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି । କମ ପଇସାରେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବାରୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କମି ଯାଉଛି ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
'ସମ୍ବେଦନା'ରେ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର (Etv Bharat)
ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଆଧୁନିକ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡ଼. ରଶ୍ମୀବାଳା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜିନିଷର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଆଧୁନିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଭଲ । ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଦାଇତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି । ସମାଜ ସେବା ଭାବନା, ମାନବିକତା ଓ ସହାନଭୂତି ପଣିଆ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି । ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବା ସମର୍ପଣର ନିଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)
କାହିଁକି ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢିଲେ ଡ଼. ଦୀପା ପାଢ଼ୀ ?ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡ଼. ଦୀପା ପାଢ଼ୀ । ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ସେବାଭାବ ଏବଂ ମାନବିକତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରିଛି । କେବଳ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ଓ ସୁବକ୍ତା ମଧ୍ୟ । ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ : ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ, ମୁଠାଏ ସ୍ମୃତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅବଦାନ । ସେ ‘Yes, She Can’ ଏବଂ ‘Corona Pandemic: Challenges and Lessons’ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକାଶନର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
special story bbsr retired lecturer dr deepa padhi sambedana helps poor people
ସହାୟତାର ହାତ 'ସମ୍ବେଦନା'; ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଏ ବାଟ (Etv Bharat)
1951 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଡ଼. ଦୀପା ପାଢ଼ୀ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଲେଖିକା ଭାବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ, ଜାତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ଡ଼. ଦୀପା ପାଢ଼ୀ 2017 ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Theosophical Societyର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉପସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2016 ରୁ Theosophical Order of Service ବା ଟିଓଏସର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ।

80 ଦଶକରୁ ସମାଜସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ 2009 ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଡ଼. ପାଢ଼ୀ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅଭାବ ସହ ଲଢୁଥିବା ମଣିଷକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦୀପା ପାଢୀ ପର ପିଢି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଲା, ତଥାପି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ; ୭୦ ବର୍ଷର ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର




TAGGED:

ODISHA NEWS
RETIRED LECTURER DEEPA PADHI
CHARITY HELPS POOR PEOPLE
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ବେଦନା
SAMBEDANA ORGANISATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.