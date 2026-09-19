ଅଡିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି
ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଅଡିଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
Published : September 19, 2026 at 11:00 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜସ୍ୱ ଅଡିଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ରାଜସ୍ଵ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ । ରାଜସ୍ୱ ଅଡିଟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଅଡିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି । ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଡିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଡିଟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଡିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏସଓପି
ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଅଡିଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଥା ରାଜସ୍ବ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲ, ଭୁଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି ସମୁଦାୟ ୪୨୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟ କରିଥାଏ । ମାସ ମାସ ଧରି ଅଡିଟର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଡିଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୈନଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଡିଟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥାଏ । ଏ ସବୁକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ସହ ଅଡିଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଡିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ତାହାର ଏକ SoP ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅଡିଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଅଡିଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଡିଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଡିଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡିଟ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ଯରେ ଅଡିଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦର ସଚିବ, ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶ ଦାତା, ଅନୁସଚିବ, ଅଡିଟ୍ ସୁପେରିଟେନଡେଣ୍ଟ ଓ ଅଡିଟର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୪୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ବଡ଼ ରାୟ, ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୨ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର