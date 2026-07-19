ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP ଲାଗୁ
ବର୍ଷାଋତୁରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ SOP ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସୁଦୃଢ଼ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 19, 2026 at 9:40 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସାମୟିକ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୩.୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୯ଟି ପ୍ରଜାତିର ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୋର' (SOP) ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ବାସସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାଋତୁ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯତ୍ନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପଦକ୍ଷେପ:
ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରି ରଖିବା । ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୋଠରୀ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି କରାଯାଇଛି । ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛାତ ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କଲଭର୍ଟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଖୁଆଡ଼ର ଚଟାଣକୁ ବାଲି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମତୁଲ କରାଯାଇଛି ।
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୂନ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ବାହାରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ, ପିଇବା ପାଣି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଚୂନ ଧଉଳା କରାଯାଉଛି । ମାଟିର ପିଇବା ପାଣି ପାତ୍ର ବଦଳରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍-ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଶୁ-ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶୋଧକ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ସଫା କରାଯାଉଛି । ଜନ୍ତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରରୁ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଉଛି ।
ଖୁଆଡ଼ ଚାରି ପାଖରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ଟିଙ୍କନାଶକ ଔଷଧ:
ଜୈବ-ସୁରକ୍ଷା (Biosecurity)କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ବାହାର କରାଯାଉଛି । ମୋଟ୍ (ଖୁଆଡରେ ଥିବା ଖାଇ) ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚୂନ ଦିଆଯାଉଛି । ପରଜୀବୀମାନଙ୍କ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଆଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଅନାବନା ଗଛଲତାକୁ କଟାଯାଉଛି । ଗଛଲତା ସଫା କରିବା ପରେ ଟିଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ-ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିଙ୍କନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ଏକ ଖୁଆଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ଖୁଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାସୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ୦.୧% ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଥିବା ଫୁଟ୍ବାଥ୍ (ପାଦ ଧୋଇବା ସ୍ଥାନ) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପଶୁ ରକ୍ଷକମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ସମୟ ଓଦା ନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରୋଧୀ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହଜୁଦ ରହିଛି ଔଷଧ:
ବର୍ଷା ଦିନେ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଗର୍ଭବତୀ, ନବଜାତ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଋତୁ ସାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ଟିକା, ବିଶୋଧକ, କୃମିନାଶକ ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ, କବକ ଜନିତ ରୋଗ, ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଶା ବା ପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ବରିଷ୍ଠ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT)ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ଜନିତ ମାନସିକ ଚାପ, ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପରଜୀବୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ବଦଳାଯାଉଛି । ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ମାଂସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ୦.୧% ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା ଓ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି । ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ତାତି ତାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭାଲୁ ପାଇଁ ବରଫ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଏୟାର କୁଲର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର