ETV Bharat / state

ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP ଲାଗୁ

ବର୍ଷାଋତୁରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ SOP ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସୁଦୃଢ଼ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସାମୟିକ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୩.୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୯ଟି ପ୍ରଜାତିର ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୋର' (SOP) ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ବାସସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାଋତୁ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯତ୍ନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇପାରିବ ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)



ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପଦକ୍ଷେପ:
ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରି ରଖିବା । ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୋଠରୀ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି କରାଯାଇଛି । ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛାତ ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କଲଭର୍ଟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଖୁଆଡ଼ର ଚଟାଣକୁ ବାଲି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମତୁଲ କରାଯାଇଛି ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)


ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୂନ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ବାହାରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ, ପିଇବା ପାଣି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଚୂନ ଧଉଳା କରାଯାଉଛି । ମାଟିର ପିଇବା ପାଣି ପାତ୍ର ବଦଳରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍-ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଶୁ-ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶୋଧକ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ସଫା କରାଯାଉଛି । ଜନ୍ତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରରୁ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଉଛି ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)


ଖୁଆଡ଼ ଚାରି ପାଖରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ଟିଙ୍କନାଶକ ଔଷଧ:
ଜୈବ-ସୁରକ୍ଷା (Biosecurity)କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ବାହାର କରାଯାଉଛି । ମୋଟ୍ (ଖୁଆଡରେ ଥିବା ଖାଇ) ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚୂନ ଦିଆଯାଉଛି । ପରଜୀବୀମାନଙ୍କ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଆଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଅନାବନା ଗଛଲତାକୁ କଟାଯାଉଛି । ଗଛଲତା ସଫା କରିବା ପରେ ଟିଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ-ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିଙ୍କନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ଏକ ଖୁଆଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ଖୁଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାସୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ୦.୧% ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଥିବା ଫୁଟ୍‌ବାଥ୍ (ପାଦ ଧୋଇବା ସ୍ଥାନ) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପଶୁ ରକ୍ଷକମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ସମୟ ଓଦା ନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରୋଧୀ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)


ମହଜୁଦ ରହିଛି ଔଷଧ:
ବର୍ଷା ଦିନେ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଗର୍ଭବତୀ, ନବଜାତ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଋତୁ ସାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ଟିକା, ବିଶୋଧକ, କୃମିନାଶକ ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ, କବକ ଜନିତ ରୋଗ, ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଶା ବା ପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ବରିଷ୍ଠ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT)ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ଜନିତ ମାନସିକ ଚାପ, ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପରଜୀବୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)



ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ବଦଳାଯାଉଛି । ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ମାଂସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ୦.୧% ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା ଓ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି । ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ।

Special SOP on health diet hygiene safety of wild animals implemented at Nandankanan due to monsoon
ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)
ପଶୁ ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:ପଶୁ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଖୁଆଡ଼ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପମ୍ପ, ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଟୱାର୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଗଛ ଏବଂ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯାନ, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପମ୍ପ, ଫ୍ଲଡ୍‌ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି ।ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚଲାପଥ, ବସିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଫା ରଖାଯିବା ସହ ଖସଡା ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ସହ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

ତାତି ତାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭାଲୁ ପାଇଁ ବରଫ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଏୟାର କୁଲର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NANDANAKANAN ZOO BHUBANESWAR
ନନ୍ଦନକାନନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭୁବନେଶ୍ବର
MONSOON SPECIAL SOP WILD ANIMALS
NANDANAKANAN SOP FOR ANIMAL SAFETY
NANDANAKANAN MONSOON SPECIAL SOP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.