ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: କଟାକ୍ଷ କଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଶାସକ
ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଦିନକ ପାଇଁ ବସିବ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 25, 2026 at 4:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ଜାରି ରହିଛି । ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ପର୍ବ । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଚାଲିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଦିନକ ପାଇଁ ବସିବ ବିଧାନସଭା । ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଦିନ ତମାମ ଏଥିରେ ହେବ ଆଲୋଚନା । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧୀ କଟାକ୍ଷ କରିଥିବାବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା । 3 ଦିନ ଧରି ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇଥିଲା । ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମହିଳା ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ଦେଖି ସରକାର ତାହାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ । ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 298 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 230 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ୍ 489 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ସପକ୍ଷରେ 278 ଖଣ୍ଡ ଓ ବିପକ୍ଷରେ 211 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଥିଲା । ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଅର୍ଥାତ 352 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଯେଉଁଠି ଆଉ 54 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ନ ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନିର୍ବାଚନୀରେ ଏହାକୁ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ସେହିପରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲଗାତାର ଘେରିଛନ୍ତି ଶାସକ । କାରଣ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି ।
ଆଉ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନୁପାତିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିବ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ଡ୍ରାମା କରୁଛି ବିଜେପି :
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅବେଳରେ ସଂସଦ ଡାକିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ବଢ଼େଇବୁ ଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡି଼ି ଦେଲେ । ସିଟ୍ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ପାଇଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତର୍କ ହେବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 48 ଘଂଟା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେତେବେଳେ ଏକଥା ମୋହନ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ଅବେଳରେ କାହିଁକି ଅଧିବେଶନ ଡାକିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମିଳି ନାହିଁ । ସଂଖ୍ୟା ନଥିବାରୁ ପାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନକରି ବିଲ୍ ଆଣିଲେ । ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ପରାଜୟ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଏଠି ମୋହନ ସରକାର ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ଡାକିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରି ସେମାନେ ଏକା କାନ୍ଦିଲା ପରି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି । 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଦେଖି ହେବ ।"
ଜବାବରେ ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କଲେ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି, ସେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସେତେ ଆଗୁଆ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିଲା । ଗାଁ'କୁ କାମ ମା'କୁ ସମ୍ମାନ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କରିପାରିନଥିଲେ ତାହା ବିଜେପି କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର