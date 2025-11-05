କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମବେଶ ଓ ପରେ ଫୁଲରଥକୁ ଯିବେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ।
Published : November 5, 2025 at 6:01 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହି ତିଥିରେ ପଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀ:
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପଞ୍ଚୁକ ତଥା ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଯାକ ହବିଷ ଅନ୍ନ ସେବନ ଓ ଧର୍ମମାସରେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଗାଥା ଓ ଗୌରବକୁ ମନେପକାଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳ ଓ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବା ଡଙ୍ଗାଭସା।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ପୂଜା ବିଧି:
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସମାପନ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଯାକ ନିରାମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରି ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବ୍ରତ ସମାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ବଡବାଡ ସାମନ୍ତ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମେତ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକାଆଖିଙ୍କୁ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବଳଦେବଜୀଉ:
ଏନେଇ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ।ଆଜି ସକାଳୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ନୀତିସ୍ନାନ ଓ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସକାଳ ଭୋଗ ପରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ବା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉ ଓ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଫୁଲ ରଥକୁ ବିଜୟୀ ହେବେ ଯାହାକି ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ରାଧାଙ୍କ ସହ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥିଲେ ଷୋଡଶ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଧରି କେଳି କରୁଥିଲେ , ସେହି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ଫୁଲ ରଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ:
ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଦିନର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଇତିହାସ କୁହେ । ପ୍ରାୟ ଆଠ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ଇଚ୍ଛାପୁରକୁ ଆସିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନାଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୁଜଙ୍ଗ ନରେଶ ଓ ଛେଦରା ବାରଙ୍ଗ ରାଜା, ଗୋପୀନାଥ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୁର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ପଦ୍ମବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଓ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ହେବେ ।"
ଡଙ୍ଗାଭସା ନେଇ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଲାଗି ହେଉନଥିବାରୁ ଗତ ରାତିରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠିଆ ପହୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଞ୍ଜୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ଯାଏ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି ।ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧୁବାଦ ।"
ଆଜି ଶେଷ ପଞ୍ଚୁକର ସମସ୍ତ ନୀତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଅଳ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା