ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ଥରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ ୧୨ ବର୍ଷ ମନା, ଅଣସରରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ।ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 2, 2026 at 9:03 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବିଭିନ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗେ, ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ପିଠା ଓ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ଏବେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅନ୍ୟଦିନ ତୁଳନାରେ ଅଣସର ସମୟରେ ଭୋଗର ପରିମାଣ ଅଧାରୁ କମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିକାନ୍ତି:
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଚାରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଗମୋହନରେ ବିଜେ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ଯଥାରୀତି ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ, ସକାଳଧୂପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନଧୁପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ଡାଲି, ଡାଲେମା, ବେସର, ମହୁର ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି । ସକାଳ ଧୂପରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି । ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଦିରେ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ନବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ହେଉଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଗ୍ ରନ୍ଧା ହୁଏ । ସଧାରଣ ଦିନରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଅଣସର ସମୟରେ ୩୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରନ୍ଧାହୁଏ । ବରାଦି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ ।
ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ:
ପଟିଦିଅଁ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ସମୁଖରେ ମଦନମୋହନ ଓ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମୁଖରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବିଜେ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ।
ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ନ ଭୋଗ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସଧାରଣ ଦିନ ଭଳି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ, ଅଣସର ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚକଟା ଭୋଗ, ପଣା ଭୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ସେ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ଗୋପନୀୟ । ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଯଦି କୌଣସି ନୀତି ନ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନୀତି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ବହୁ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଥିଲା । ଅନେକ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ହେଲେ ଏବେକାର ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ନୀତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ
ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି: ପୁରୀରେ 'ଜଗନ୍ନାଥମୟ' ପରିବେଶ, ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ