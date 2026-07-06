ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ: ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ

ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମନେ କରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Special review meeting of 2026 Rath Yatra: Administration fully prepared for smooth management, Chief Minister emphasizes on coordination
୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ: ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 6:29 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Rath Yatra Special review meeting, ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ୧୦୮ ଗଡୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅଣସର ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସହ ମାଉସୀ ଘରକୁ ନବ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ନ ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଘନ ଘନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ: ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV BHARAT ODISHA)

ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସହିତ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା- ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସେବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଠାକୁର । ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ । ଏହି ପର୍ବ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି । ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ।"

ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମନେ କରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଛି ସେସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା," ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ସହ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା, ଟ୍ରାଫିକ ଚଳାଚଳର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏଫ୍‌ଏମ୍ ରେଡିଓ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଭାଗୀୟ ୱେବ ସାଇଟ ତଥା ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର । ସେହି ଭାବର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।" ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେପରି ଏକ ସୁଖଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ, ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ।"

ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।
ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ରୂପରେଖ- ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬’ ପୁସ୍ତିକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୧୨ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ

ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ତିନି ରଥର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଭିଆପି ସୁରକ୍ଷା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରିଡର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।

  • ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
  • କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
  • ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରି ଟିମ୍, କ୍ବିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍, ଆପାତକାଳୀନ ଟିମ୍ ରଥଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
  • CRPF, BSF, RAF, CAPF ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
  • କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
  • ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ RPF, ସମୁଦ୍ରତଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ନୌସେନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ।
  • ୧୯ ଜଣ IPS, ୨୩ ଜଣ ଏସପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ୪୯ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ୧୯୧ ଜଣ DSP ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହାବିଲଦାର, କନେଷ୍ଟବଳ, ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋମ ଗାର୍ଡ, ୨୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ OSAP, IRB ବାଟାଲିୟନ, ୧୦ କମ୍ପାନୀ CAPF ଭଳି ୧୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁତୟନ ହେବେ ।
  • ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଡିଜି ମର୍ଡନାଇଜେଶନ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ତଦାରଖ କରିବେ ।


ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାରେ ସଂକଳ୍ପବଧ । ମୋର ସବୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତ୍ରୁଟିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।"

ଚଳିତବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ ରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ।

୨୨୫ ଜଣ ଏକ୍ଜ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ସେମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ର ଏକ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ରହିବ । ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ । ୩୧ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ ।

ଶୌଚ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଚଳିତବର୍ଷ ୧୭୦୦ ଟେମ୍ପରାରି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୪ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି । ଏହି ୪ଟି ଶୌଚାଳୟରେ ୧୦୦୦ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ।

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଲଗାଯିବ ସୂଚନା ଫଳକ

ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସୂଚନା ରହିବ । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।

କରାଯିବ ନୂଆ ରଥ କୋଡ୍

୧୯୮୩ ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଏକ ରଥ କୋଡ୍ କରାଯାଇ ଥିଲା । ତେବେ ଆଇନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନୂଆ ରଥ କୋଡ୍ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।

ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ମୁକାବିଲା

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ।

ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ଆପ୍'

ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ରେ ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ସୂଚନା ଉକ୍ତ ଆପ୍ ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇ ପାରିବେ ।

ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ 300 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପାଖାପାଖି ଏକାସାଙ୍ଗରେ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ପାଖାପାଖି ପୁରୀକୁ 300 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହା ସହିତ 800ରୁ ଅଧିକ ଦୈନିକ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ।

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)



ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ରେ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା କିଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବହୁତ୍ ଯତ୍ନର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନବସରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚାଲିଛି ଓଷ ଲାଗି ନୀତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ମଣ୍ଡଣି ବତା ଲାଗି ପାଇଁ ତିନି ରଥରେ କଣି ଫାଉଡା ବସା ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁୁରୀ

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
RATH YATRA 2026
SPECIAL REVIEW MEETING
ODISHA CM MOHAN MAJHI
RATH YATRA SPECIAL REVIEW MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.