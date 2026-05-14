କଲରାପତରିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି 5ଟି ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Special programme to be organized in Bhubaneswar for conservation of Bengal tigers
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 8:15 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 8:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ‘କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ' ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଏହି 5ଟି ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ‘କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (IBCA)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କେତେକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ଯଥା- ବାଘ, ଏସୀୟ ସିଂହ, କଲରାପତରିଆ, ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଚିତାମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରୟାସକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ର୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।


କେଉଁଠି ହେବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ତେବେ ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିବ କଲରାପତରିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା । ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଗିର୍‌ରେ ଏସୀୟ ସିଂହ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଚିତା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିକିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ତୁଷାର ଚିତାବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ପ୍ରାକ-ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନତାର ପ୍ରସାର, ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ସଂରକ୍ଷଣ ସଫଳତା କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଥିମ ‘ମାନବ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାତାବରଣରେ ସହାବସ୍ଥାନ’

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ମାନବ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାତାବରଣରେ ସହାବସ୍ଥାନ’ । ସାରା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘ । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନବ ବସତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। କଲରା ପତରିଆଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାନବ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ସହିତ ବନ ବିଭାଗର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡିତ ରହିଛି ।

ଗୁଜୁରାଟର ଶୀର୍ଷକ ‘ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସଫଳତା’ଗୁଜୁରାଟର ଗିର୍‌ଠାରେ ଏସୀୟ ସିଂହମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ରଖାଯାଇଛି ‘ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସଫଳତା’ । ଏସୀୟ ସିଂହ କେବଳ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି । ଏଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାୟନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଂହସଂଖ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୃହତ୍ତର ଗିର୍ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାସସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିକାର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି, ଗିର୍ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଆଖପାଖ ଭୂଦୃଶ୍ୟରେ ସିଂହଗୁଡ଼ିକର ବିଚରଣ, ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳ, ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ମାଲଧାରୀ ଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥିମ ‘ଭାରତୀୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ’ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦରପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ଭାରତୀୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ’ । ଭାରତର ବାଘମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ କରିଡର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗର ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶାଯିବ । ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବାଘ ବାସ କରନ୍ତି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଏବଂ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନଟିସିଏ) ଅଧୀନରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତ ।ସିକ୍କିମରେ ହେବ ‘ ହିମାଳୟ ପ୍ରହରୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସେହିପରି ହିମ ଚିତାବାଘ ସଂପର୍କରେ ସିକ୍କିମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ ହିମାଳୟ ପ୍ରହରୀ’ । ହିମାଳୟ ବାତାବରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ଚିତାବାଘ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ହିମାଳୟ ବାତାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ଓ ହିମ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ରଖିବ । ସେହିପରି ଭୋପାଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ‘ଭାରତର ତୃଣଭୂମି ପରିସ୍ଥିତିତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର’।

IBCA
ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ
NTCA

