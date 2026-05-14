କଲରାପତରିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି 5ଟି ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 14, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 8:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ‘କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ' ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଏହି 5ଟି ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ‘କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (IBCA)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କେତେକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ଯଥା- ବାଘ, ଏସୀୟ ସିଂହ, କଲରାପତରିଆ, ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଚିତାମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରୟାସକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ର୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
କେଉଁଠି ହେବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ତେବେ ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିବ କଲରାପତରିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା । ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ରେ ଏସୀୟ ସିଂହ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଚିତା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିକିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ତୁଷାର ଚିତାବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ପ୍ରାକ-ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନତାର ପ୍ରସାର, ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ସଂରକ୍ଷଣ ସଫଳତା କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଥିମ ‘ମାନବ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାତାବରଣରେ ସହାବସ୍ଥାନ’
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ମାନବ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାତାବରଣରେ ସହାବସ୍ଥାନ’ । ସାରା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘ । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନବ ବସତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। କଲରା ପତରିଆଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାନବ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ସହିତ ବନ ବିଭାଗର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡିତ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ହିମ ଚିତାବାଘ ସଂପର୍କରେ ସିକ୍କିମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ‘ ହିମାଳୟ ପ୍ରହରୀ’ । ହିମାଳୟ ବାତାବରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ଚିତାବାଘ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ହିମାଳୟ ବାତାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ଓ ହିମ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ରଖିବ । ସେହିପରି ଭୋପାଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ‘ଭାରତର ତୃଣଭୂମି ପରିସ୍ଥିତିତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
