ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇଲା ଖମ୍ବଆଳୁ କବାବ ଓ ଭେଜ ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ
ସଚେତନତାରୁ ଉପଲବ୍ଧତା, ଉପଲବ୍ଧତାରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର- ଏହି ଚକ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ହଜିଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 28, 2026 at 7:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭେଜ୍ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ । ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଭାତ ସହ କୋଳଥ ଡାଲି, ଡାଙ୍ଗରାଣି ତରକାରୀ, ଖମ୍ବଆଳୁ କବାବ, ସୁଆଁ ଖିରି, ପାଳୁଅ ସରବତ। ସହ ପରଶା ଯାଉଥିଲା ଭେଜ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ । ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ପଢିଛନ୍ତି । ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ।
ଶାକାହାରୀ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ହଜି ଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୋମବାର ଦିନ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ସହ ଏମିତି ହଜିଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରଶା ଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଖିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା
ଓଡିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିଲି ଏବଂ ସବୁର ସ୍ୱାଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା | ବୋଧହୁଏ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟି କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ।"
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର OUAT କ୍ୟାମ୍ପସସ୍ଥିତ କଲେଜ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସରେ ‘ଓଡ଼ିଶାର ଭୁଲିଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅବହେଳିତ ଫସଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଂପ୍ରସାରଣ’ ଭିତ୍ତିକ ସହରୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଦେଶୀ ଫସଲ ଓ ଅବହେଳିତ ଫସଲର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷକରି କୋଳଥ, ମୁଗ, ବିରି ଓ ଡାଙ୍ଗରାଣି ଭଳି ଫସଲର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଜଣା ପାଲଟିଯାଉଥିବା ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ 'ଭୁଲିଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ' ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସାକ୍ସସେନା କହିଛନ୍ତି, "କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଭୁଲିଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ମୃତ ଶସ୍ୟର କିପରି ପୁଣି ଅମଳ କରାଯିବ ଓ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଓ ଫସଲର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ଏହାର ଚାଷ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (WSHG) ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡିଶା କୃଷି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକର ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ଆଉ ହେଉ ନାହିଁ ବା ଖୁବ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି । ଏହିସବୁ ଶସ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଏମାନେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଖାଦ୍ୟର ପୋଷାକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । "
ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣା ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଅଳକା ଜେନା କହନ୍ତି, “ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସଚେତନତାରୁ ଉପଲବ୍ଧତା, ଉପଲବ୍ଧତାରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର- ଏହି ଚକ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ହଜିଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛେନା-ପନିର ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲା; ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦକା: କାହ୍ନା-ରାଧିକାର ବନ୍ଧୁତା, ଜଗାର ମାହୁନ୍ତ ପ୍ରେମ, 9 ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି