ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରେଳପଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୭୫ କିମି ବେଗରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍
୩ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ । ରାତିରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଅଧିକାରୀ । ୦୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ ।
Published : November 10, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତ ଆସିଲେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଯୋଗୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ମାସିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ । ୨୦୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ । ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳମଣ୍ଡଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳଧାରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ସିଗନାଲର ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଷ୍ଟେସନ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡେଟୋନେଟର ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ସିଗନାଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ।
କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସିଗନାଲ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରୁ ଲବିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫଗ୍ ସେଫ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ସିଗନାଲ, ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରେଟ୍ରୋ-ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ସୂଚକ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୋର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
କୁହୁଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୫ କିମି ସର୍ବାଧିକ ବେଗ
କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ରେଳପଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୫ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ତେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଓ ସିଗନାଲ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଫଗ୍ ସେଫ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଚଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ରଖାଯିବ । ଏଥିସହ ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନେ ନିୟମିତ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇ ଗେଟମ୍ୟାନ୍ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋତମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଇବେ ।
ରାତିରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ, ରେଳଧାରଣାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ
କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନୁହେଁ, ରେଳଧାରଣାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ । ଶୀତଦିନେ ରେଳଧାରଣାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ । ଗଛର ଡାଳ କାଟିବା, ବୁଦା ସଫା କରିବା ସହ ସିଗନାଲ ଲାଇଟ୍ ଓ ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ରାତିରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏଥିସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫୁଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ତିନି ମାସିଆ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସତର୍କତା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପଦ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇର ଆଲର୍ଟ: ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ଓ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ଓ ଫଟକା ନେବା ମନା’... ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ରେଳବାଇ