ଜ୍ବରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତେ; ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 'ଫୁଲୁରୀ ତେଲ', କ'ଣ ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ
ଆଜି ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ 'ଫୁଲୁରୀ' ତେଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଯାହା 'ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ସେବା' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 4, 2026 at 9:48 AM IST
Phuluri Oil Treatment ପୁରୀ: ଆଜି ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା 'ଫୁଲୁରୀ' ତେଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ଯାହା 'ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ସେବା' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରୀତିର ଏକ ଅଂଶ । ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ 'ଅଣସର' ରହଣି ସମୟରେ 'ଫୁଲୁରୀ ତେଲ' ଚିକିତ୍ସାର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ।
'ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱରରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ୧୦୮ କଳସ ଔଷଧୀୟ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ମହାବାହୁଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୱରର ଉପଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ 'ଫୁଲୁରୀ ତେଲ' ଓ 'ଦଶମୂଳ ମୋଦକ' । ଆଜି ଏହି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଦରେ ଘସାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବା 'ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ' ଦିନରୁ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ହେବ l ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତିବଡ଼ୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏହା ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏହି ତେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହକାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲକୁ ବିଜେ କରା ଯାଇଥାଏ । ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲୁରୀ ତେଲର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ l
ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ:
ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜୀଊମାନେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଣେ ଲୌକିକ ମତରେ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମଜରା ଛଡାଇବାକୁ ଉପଚାର କରାଯିବ । ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆଜି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମାଲିସ୍ ହେବେ । ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬ ସେର ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଯୋଗାଯାଇଥାଏ l କେବଳ ନବକଳେବର ବର୍ଷରେ ୯ ସେର ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ l ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀରୁ ସପ୍ତମୀ ଫୁଲୁରୀ ତେଲକୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ l
ଫୁଲରୀ ତେଲ କଣ ଓ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ:
ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ତିନୋଟି ତିନି ସେରିଆ ମାଟି ଘଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ l ତିନି ଘଡ଼ିରେ ଘଣା ପେଡ଼଼ା ରାଶି ତେଲ ସହିତ କୃଷ୍ଣଭୋଗ ଧାନ, ବେଣା ଚେର, ଚନ୍ଦନ କାଠ, କେତକୀ, ଚମ୍ପା, ବଉଳ, ମାଳତୀ, ମଲ୍ଲୀ, ଜୁଇ, ଜାଇ ଆଦି ଫୁଲର ମିଶ୍ରଣ, ଶାଳ ପର୍ଣ୍ଣି, ଗମ୍ଭାରୀ, ଲବାଙ୍ଗ କୁଳି, ଫଣଫଣା, କୃଷ୍ଣ ପର୍ଣ୍ଣି, ବେଲ, ଖଣି ବଥୁ, ପଟଳି, ଖୁଆ, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଗୋଖରା, ଲମ୍ୱାଗୋତି, ଦେଶୀ ଘିଅ, ମହୁ, ନବାତ, ଖୁଆସର ଅଦିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥାଏ l ଯାହାକୁ ଫୁଲରୀ ତେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମାଟିତଳେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ରଖିବା ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବଧିରେ ଏହି ମିଶ୍ରିତ ତୈଳ ଔଷଧରେ ରୁପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ଏ ସମ୍ପସ୍ତ ଫୁଲ ଓ ବେଣା ଚେରରେ ରହିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବ । ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ପ୍ରବଳ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏହି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲରୀ ତେଲ ମାଲିସ ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉ କିଛି ଅଂଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ଏହି ତେଲକୁ ଛଣାଯାଇ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜ୍ୱରରେ ପୀଡି଼ତ ସାଆନ୍ତେ; ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ