ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ହାର ୬୬.୫ ପ୍ରତିଶତ
୪୮,୧୫୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 15, 2025 at 3:44 PM IST
କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡ଼ିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପରେ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ୭୫, ୪୦୩ ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ୪୮,୧୫୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ପାସ ହାର ୬୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ବୋର୍ଡର ୱେବ ସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ରେ ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
- ସମୁଦାୟ ଆବେଦନ - ୭୫, ୪୦୩ ଜଣ
- ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି- ୭୨,୪୧୩ ଜଣ
- ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି- ୪୮,୧୫୩ ଜଣ
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ପେପରରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ।
ପେପର ୧:
- ସମୁଦାୟ ଆବେଦନ- ୨୯,୦୦୪ ଜଣ
- ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି- ୨୭,୫୩୩ ଜଣ
- ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି- ୧୨,୯୮୮ ଜଣ
- ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶତକଡ଼ା- ୪୭. ୧୭ ପ୍ରତିଶତ
ପେପର ୨:
- ସମୁଦାୟ ଆବେଦନ- ୪୬,୩୯୯ ଜଣ
- ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି- ୪୪, ୮୮୦ ଜଣ
- ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି- ୩୫,୧୬୫ ଜଣ
- ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶତକଡ଼ା- ୭୮. ୩୫ ପ୍ରତିଶତ
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା:
ସେହିପରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ଆଜି(ଶନିବାର) ଆପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଆଜି ଠାରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଜ OMR ଉତ୍ତର ଖାତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ହାର୍ଡ କପି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ରାଜ୍ୟର ୧୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTETପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବୋର୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଆସନ୍ତା 31ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ପେସିଆଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ