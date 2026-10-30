ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର: ୨୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା
୧୦ ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୨୦ ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆରଏସ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 30, 2026 at 10:59 PM IST
Ganjam additional assistance, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ-୨୦୨୬’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ୧୦ ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୨୦ ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆରଏସ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆଉ ୨୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ରାୟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡର ଉପସଚିବ ଗଦାଧର ପାତ୍ର, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ଇଡକୋର ଭୂମି ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା ଅଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରି ଆଇଟିଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ହଳଧର ସବର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଟିଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଅଂଶୁମାନ ମହାପାତ୍ର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ସିପକ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଉପଆୟୁକ୍ତ ମନ୍ମଥ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ-୨୦୨୬’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦ ଜଣ ଓଏଏସ୍ (OAS) ଓ ଓଆରଏସ୍ (ORS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେନିଶ ବେହେରା, ଅନିତା କୁମାରୀ ସାହୁ, ସପନ କୁମାର ସାହୁ, କ୍ଷୀରୋଦ ବିହାରୀ ଭାରତ ନାଗ, ଜୁବୁଲି ଚରଣ ବେହେରା, ଜସ୍ମିନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିକ୍ରମ କୁମାର ଦୋରା, କୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାନି, ଆୟୁସି ପତି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସୁଧୀର କୁମାର ନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କଳ୍ପନା ଦାସ, ତନ୍ମିତା କର, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଜେନା, ଶୁଭପ୍ରକାଶ କାନୁନଗୋ ରହିଛନ୍ତି ।
ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ରାସ୍ତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଟିମ୍ ୧ରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅତଳ ନାଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି । ଟିମ୍ ୨ରେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁମାନସିଂହ ଓ ଅଜିତ ବଲ୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟିମ୍ ୩ରେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଇ କିମ୍ବା ଜେଇଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ତିନିଟି ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସର୍କଲଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
An additional amount of ₹20 crore has been released to Ganjam district as financial assistance for disaster response and relief operations in view of the prevailing flood situation in the aftermath of Cyclonic Storm ‘Arnab’. @CMO_Odisha @SecyChief @rdmodisha @IPR_Odisha— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) October 30, 2026
ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆଉ ୨୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା :
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ତାଣ୍ଡବ: ପାତ୍ରପୁର ବେହାଲ ଫୁଲୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର