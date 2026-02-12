5 ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡିଶାରେ SIR; ସରିଲାଣି 80% ମତଦାତାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ, ଏକାଧିକ ବୁଥରେ 4 ଲକ୍ଷଙ୍କ ନାମ
February 12, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସଆଇଆର । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯିବ । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଏଲଓ । ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୨ ଓ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାର ମ୍ୟାପିଂ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ତାଲିକା ମେଳ ବା ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇସରିଲାଣି । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକାଧିକ ବୁଥରେ ନାମ ଥିବା ୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ-
ଦେଶର ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓ ଆର୍.ଏସ୍ ଗୋପାଲନ୍ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୨ ଏସଆଇଆର ସମୟର ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାର ମେଳ ବା ମ୍ୟାପିଂ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାତାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇସରିଲାଣି । ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ।
ୱେବସାଇଟ ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଭୋଟର-
ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୨ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୨ ଏସଆଇଆର ସମୟର ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ୨୦୨୫ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି । ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ voters.eci.gov.in ଶେଷ ଏସଆଇଆର ତଥ୍ୟକୁ କ୍ଲିକ କରି ୨୦୦୨ର ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଘରେ ବସି ଭୋଟର ଆରାମରେ ପାଇପାରିବେ । ୨୦୦୨ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥିଲେ ତାଲିକାରୁ ନିଜ ବାପା, ମା’, ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେ ମା’ଙ୍କ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବିଏଲଓଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ । ଇସିଆଇ ନେଟ ମୋବାଇଲ ଆପରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଇସିଆଇ ନେଟରେ ବିଏଲଓଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୯୫୦ରେ ଫୋନ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ।
ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାପିଂ ହାର ଅଧିକ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ୨୦୦୨ ଭୋଟରଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଯିବ । ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବାପା, ମା’, ଜେଜେଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ପ୍ରାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ।
୩ ମାସରେ ସରିବ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା-
ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଏଲଓମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯିବେ । ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଭୋଟର ରଖିବେ । ଅନ୍ୟଟି ବିଏଲଓ ନେବେ । ଏହି ଫର୍ମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ । ଫର୍ମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଏପିକ ନମ୍ବର, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ବୁଥ, ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ତଥ୍ୟ ରହିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ । ଏହା ପରେ ବୁଥ ୱାରି ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏହି ତାଲିକା ବୁଥରୁ ନେଇ ୱେବସାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ । ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଏ ନେଇ ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ । ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି ସୁବିଧା ରହିବ । ଏହା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାରି ହେବ । ୩ ମାସରେ ପୂରା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ।
ଏକାଧିକ ବୁଥରେ ନାଁ ଥିବା ୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଚିହ୍ନଟ-
ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଭୋଟର ହୋଇପାରିବେ । ଏକାଧିକ ବୁଥରେ ଭୋଟର ଥିବା ଏଭଳି ୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି । ସେମାନେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଭୋଟର ହୋଇ ରହିବେ ।
ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଇଆରଓ-
ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ସମାନ ନାଁ ଥିବା ଏଭଳି ମତଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ହେଉଛି । ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ । କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ଏସଆଇଆର ଓ ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ୫ ଥାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବିଏଲଓ । ବିଏଲଓଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏଇଆରଓ । ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର । ଏହାର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଆରଓ ରହିଛନ୍ତି । ଇଆରଓ ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଇତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ତରରେ ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସିଇଓ ବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।"
