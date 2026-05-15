୧୮ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୪୫୨ ଜଣଙ୍କ ହୋଇନି ମ୍ୟାପିଂ, ମେ’ ୩୦ରୁ ଘର ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲଓ: CEO
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ହାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୮୦.୪୨% ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 15, 2026 at 5:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର । ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଏଲଓ । ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୪୧୬ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୦୨ ତାଲିକାର ମେଳ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୯୪.୬୧ % ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି । ବଳକା ୧୮ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୪୫୨ ଜଣଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ ମ୍ୟାପିଂ । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ଏସ ଗୋପାଳନ ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ଏସ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ ୨୦ରୁ ମେ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ବିଏଲଓ ମାନେ ମେ ୩୦ ରୁ ଜୁନ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଜୁନ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ । ଖସଡା ଭୋଟର ତାଲିକା ଜୁଲାଇ ୫ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମା ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ନୋଟିସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ ୫ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ୩ କୋଟି ୩୪ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୮୬୮ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧ କୋଟି ୬୮ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ୧୩୫ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୨୬୧ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୩୦୯୦ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୪୧୬ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୦୨ ତାଲିକାର ମେଳ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୯୪.୬୧ % ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି । ଆଉ କିଛିଙ୍କର ବୟସ, ତାରିଖ, ନାଁ, ଗାଁ'ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ରହିଛି । ଏବେ ବି ୧୮ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୪୫୨ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମ୍ୟାପିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ହାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୮୦.୪୨% ରହିଛି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୩୮ ହଜାର ୧୨୩ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଏଲଓ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏଥିରେ ଆହୁରି ୭ ହଜାର ୧୩୨ ବୁଥ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ୪୫ ହଜାର ୨୫୫ ବୁଥ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ୨୭ ହଜାର ୭୨୩ ଜଣ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବିଏଲଏ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୩୮ ହଜାର ୧୨୩ ବୁଥରୁ ବିଜେପି ୧୬ ହଜାର ୬୦୪ଟି ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ୭୯୩୪ ଜଣ ଓ କଂଗ୍ରେସ ୩୧୮୫ଜଣ ବିଏଲଏଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ବାକିଥିବା ବୁଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ବାମ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଏଯାଏଁ ଜଣେ ବି ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ ସହ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର