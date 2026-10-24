କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ (ETV Bharat Odisha)
Darshan Devotees with Disabilities, ପୁରୀ: କେଉଁଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ସେନେଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଓ୍ବେବ ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରିବେ । କେଉଁଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ସେନେଇ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେବେ ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ (ETV Bharat Odisha)
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରି ହେବ ସେନେଇ ଏକ ବୈଠକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ। ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ହୁଇଲ ଚେୟାର ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦିନକୁ ୨୦ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୀତି ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଗଡିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଏଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ମତାମତ ନିଆଯାଇ କାଠ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଜରିଆରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଏକ ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏକ ଚୁଡାନ୍ତ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଥିବାରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ।
ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେବେ । (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦୋଳ ବେଦୀ ନିକଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ କାଠ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ । ଯେଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିନକୁ ୨୦ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କିଭଳି ସହଜ ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ ଓ ପି କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଙ୍କ ଆଲୋଚୋନ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯେଭଳି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବେ । ଦିନକୁ ୨୦ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରି ହେବ ସେନେଇ ଏକ ବୈଠକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ