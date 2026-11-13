ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ SCUର ଚଢ଼ାଉ: ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ୍, ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ; ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼
ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଓରଫ କାଳିଆକୁ SCU ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 13, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି । ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଓରଫ କାଳିଆକୁ SCU ଗିରଫ କରିଛି । ତା ପାଖରୁ ଦୁଇ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ଠାରୁ ୮ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଥାର ଗାଡି, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଓ ୫୧୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ । ତା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୫ଟି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ SCU ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱଜିତ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିଥିଲା । ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେରେ ହାତରେ ତା ଗାଁରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିଲା । ଏହାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସ୍ପେସାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ସେ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିଛି । ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିବାରୁ ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି," ବୋଲି କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରା ବନ୍ଧୁକରେ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଛାନଭିନ କରାଯିବ । ସେସବୁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲାଗିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ," ବୋଲି ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗିରଫ, ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡୋମେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର