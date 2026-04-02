ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଅମରେଶକୁ ଗିରଫ କଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ, ୨ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ
ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅମରେଶ ରାଉତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 2, 2026 at 5:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ହତ୍ୟା ମାମଲା । 5 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) । ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତା ଠାରୁ ଦୁଇ ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ୍, ୧୦ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ୨ ମାଗାଜିନ୍, ମୋବାଇଲ, ସ୍କୁଟି ଓ ନଗଦ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । SCU ଏସିପି ମାନସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ SCU ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତ ଓରଫ କାହ୍ନା (୨୮) ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ତଳସାହିର ।
ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ-
SCU ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କାହ୍ନା କିଛିଦିନ ହେବ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଏସସିୟୁ ଟିମ୍ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅମରେଶକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହି ବନ୍ଧୁକ ନେଟୱର୍କ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏମିତି କହିଲେ SCU ଏସିପି-
SCU ଏସିପି ମାନସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "କାହ୍ନା ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା । ସେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ବନ୍ଧୁକକୁ ସେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ନା ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅମରେଶ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଓୟୋ ରୁମ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ଅମରେଶ-
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ୫ ବର୍ଷ ତଳର ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୩୨/୨୦୨୧) ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଜେଲ ଯାଇ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅପରାଧ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିବ ସାଇ ଓୟୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରୁମ ନଂ ୨୦୧ରେ ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଝରାଫୁଲର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ରାକେଶ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଶକ୍ତି ଶେଖର ମୃତଦେହକୁ ଆଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଆଲଖଣ୍ଡି ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ରାକେଶ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅମରେଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅମରେଶ ଉକ୍ତ ଓୟୋ ରୁମକୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରାବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା। ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଅମରେଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
"ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦିଅ"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU)ର (୦୬୭୪-୨୯୧୬୩୮୩)ରେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି । ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୮ ଭିତରେ କଲ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
