ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ SCU; ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ଜବତ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରିବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ପେଷାଦାର ବେପାରୀ । ଗିରଫ କଲା SCU, ୩୦୦ ଗ୍ରାମର ଧଳାଜହର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 1, 2026 at 5:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରାଉନସୁଗରର ବଡ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । ହେଲେ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଡିଲର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲା । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ଟିମ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଟପଡା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଠୁ ୩୦୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ସେକ୍ କେଫାଜୁଦିନ୍ ଓରଫ କାଲା ବାବୁ (୫୫)। ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ତା ଠାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ ୫୨୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ NDPS ଆକ୍ଟରେ SCU ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଫାଜୁଦିନକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଫାଜୁଦିନ ନାଁରେ ଜଳେଶ୍ବର ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ବର ଅବକାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୟୁନିଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ନିଶା କାରବାର ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଟପଡା ଗାଁରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ କାରବାର ପାଇଁ ବେପାରୀ ଯୋଗାଡ କରୁଥିଲା । ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରି ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏସସିୟୁ ଟିମ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଭୋଟପଡା ଗାଁରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି କେଫାଜୁଦିନକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି କଳ୍ପନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ SCU ଟିମ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡ୍ କରିଛି । ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୁଟ୍ଖା, ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟ ଦୋକାନ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିମାଣର ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚାଲିଥିଲା 400 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ସୀମାରେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ, 5 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର