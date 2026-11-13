SEBCଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ; ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 13, 2026 at 10:45 PM IST
Commission Formed to Examine SEBC, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା SEBCଙ୍କ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା SCSTRTI ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ SEBC ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଏକାଧିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଜିର ବୈଠକରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବି. ପରମେଶ୍ୱରନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ SEBC ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନୁପାତିକ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆକଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଏହି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (PRIs) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ (ULBs) 'ଅଣ-ସଂରକ୍ଷିତ' (UR) ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା SEBC ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ SEBC ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ଆକଳନ କରିବାକୁ କମିଶନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଚଳିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି (sebccommission@gmail.com) ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଦାଖଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଉକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର; ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ SEBCଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବଢିଲା SC ଓ STଙ୍କ କୋଟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର