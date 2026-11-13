ETV Bharat / state

SEBCଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ; ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Special Commission Formed to Examine SEBC Representation; Justice Pramath Patnaik Entrusted with the Responsibility
SEBCଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ; ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commission Formed to Examine SEBC, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା SEBCଙ୍କ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା SCSTRTI ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ SEBC ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଏକାଧିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଜିର ବୈଠକରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବି. ପରମେଶ୍ୱରନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା SCSTRTI ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା SCSTRTI ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)



ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ SEBC ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନୁପାତିକ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆକଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଏହି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।


ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (PRIs) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ (ULBs) 'ଅଣ-ସଂରକ୍ଷିତ' (UR) ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା SEBC ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ କମିଶନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଵାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ SEBC ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ଆକଳନ କରିବାକୁ କମିଶନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଚଳିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି (sebccommission@gmail.com) ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।


ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଦାଖଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଉକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର; ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ SEBCଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବଢିଲା SC ଓ STଙ୍କ କୋଟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SEBC
JUSTICE PRAMATH PATNAIK
COMMISSION FORMED TO EXAMINE SEBC
ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଏସ୍ଇବିସି କମିଶନ ଗଠନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.