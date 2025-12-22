ଥାର୍ କିଣାର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍; ଗାଡ଼ି କିଣାଠାରୁ ବଳିଯାଇଛି ମୋଡିଫିକେସନ୍ ମୂଲ୍ୟ
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଥାର୍ କିଣା ଓ ମୋଡିଫିକେସନ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
Published : December 22, 2025 at 11:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଥାର୍ କିଣା ଓ ମୋଡିଫିକେସନ୍ର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ । ଏନେଇ ଆକଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ପିସିସିଏଫ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଫିସ୍ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗାଡ଼ି କିଣାକୁ ନେଇ ହେବ ଏହି ଅଡିଟ୍ ।
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀର ଥାର୍ କିଣାର ହେବ ତଦନ୍ତ । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫୧ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇ ୨୨ଟି ବନଖଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଥାର୍ ଗାଡି କିଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ମୋଡିଫିକେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କି ? କିଏ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ତଦନ୍ତ ।
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫୧ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇ ୨୨ଟି ବନଖଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୫୧ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ୭ କୋଟି ୧୪ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୨୭୮ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏସବୁ ଗାଡ଼ିର ମୋଡିଫିକେସନ ବାବଦରେ ୫ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର୬୯୬ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଛା ୧୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା । ସେଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ମୋଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏ ସବୁକିଛିର ତଦନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷାଜ୍ଞ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଣିଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଶମନ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ନଥିବା ଉପାନ୍ତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡଙ୍କ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଇସା- ମନମୋହନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର