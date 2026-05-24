ତାତି ତାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭାଲୁ ପାଇଁ ବରଫ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଏୟାର କୁଲର

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏୟାର କୁଲର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

SPECIAL ARRANGEMENTS TO KEEP ANIMALS COOL AGAINST HEAT WAVE AT NANDANKANAN ZOO
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 11:00 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁ-ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ଏୟାର କୁଲର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର, ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏଥିସହ କାକୁଡି, ତରଭୁଜ, ସେଉ ପରି ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳମୂଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ବରଫ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଉଦ୍ୟାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଗରମ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ, ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ଏୟାର କୁଲର, ବରଫ ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ଖୁଆଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତରଭୁଜ, ଆଖୁ ଏବଂ ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନରେ ଭାଲୁମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନରେ (ETV Bharat)

ଘେରା ଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ ସେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ 24x7 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ମହଜୁଦ କରାଯାଉଛି । ମାଙ୍କଡ଼, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଗିବନ୍, ଗିବନ୍ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ।

ଜିରଫ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଭାଲୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଫ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରସ ଏବଂ ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ବରଫ ରଖାଯାଇଛି । ଜିରାଫ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଫଗିଂ (Fogging Systems) ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମିରାସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନଡା, ପାଣି ସିଞ୍ଜନ ସମେତ ଥଣ୍ଡାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଆୟୋଜନ:

ନନ୍ଦନକାନନର 329ଟି ଖୁଆଡ଼ରେ ରହିଥିବା 179 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏୟାର କୁଲର୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରିନ୍ ନେଟ୍:

ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ଏୟାର କୁଲର୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ଉପରେ ଗ୍ରିନ୍ ନେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଡ଼ା/ବାଉଁଶର ଛପର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପସି ରହିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ବାଘ ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ବରଫ:

ବାଘ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ସହ ବରଫ ପକାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବରଫ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ତରଭୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat)
ହାତୀଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା:

ହାତୀଙ୍କୁ ଦିନକୁ ତିନିଥର ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନେ ସଫାରୀ ପୋଖରୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରି ଗରମରୁ ଆରାମ ପାଉଛନ୍ତି । ହାତୀଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ।

ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳ:

ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତରଭୁଜ, ପଇଡ଼ ପାଣି, କାକୁଡି, ସେଓ ଓ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳି ପ୍ରଚୁର ରସ ଏବଂ ଜଳଯୁକ୍ତ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଆଣ୍ଟି-ହିଟ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡର ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ।

ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ରହିଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର:

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଚାରି ପାଖକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଉପରେ ନଡା ସହିତ ବାଉଁଶର ତାଟି ପକାଇ ଖୁଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା:

ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୧୦ରୁ ଅଧ‌ିକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଚଷମା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି କେହି ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।

ଗରମରେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଖରାରେ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।"

ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗରମରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି । ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ।"

ନନ୍ଦନକାନନର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମିରାସେ କହିଛନ୍ତି, ଖରାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି ।"

