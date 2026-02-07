ETV Bharat / state

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା, ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SOWW ପରିବାର

ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026 । ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Odisha Food and Craft Mela ଭୁବନେଶ୍ବର/ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ । ଓଡ଼ିଶା ଛାଡି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ମନ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପ୍ରାଣ ବି ଓଡ଼ିଆ । ଆମ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ଯକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଓଡି଼ଶା ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନର ବାସ୍ନାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ । ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରରା ଛାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ବ ବିଦିତ । ଏହାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ (SOWW) ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପାରମମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ତିନି ଦିନିଆ 'ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026'

ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଚାସପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଶୁକ୍ରବାର (6 ଫେବୃଆରୀ)ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶିଳ୍ପାରମମ୍‌ରେ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଚାସପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ SOWW ପରିବାର । ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳା । ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପିପିଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଙ୍ଘ କାମ ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚ ମିଳିଛି । ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ (ଫେବୃଆରୀ 7 ଓ 8 ତାରିଖ) ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ।

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ:

ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ NMDCର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ।"

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

କେଓଲିସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋର CHRO ରୀନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛି । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱେମେନ୍ସ ୱାର୍ଡକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ:

ଏହି ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅୟୋଜକ ତଥା SOWW ପରିବାର ସଦସ୍ୟା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଏହି ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିସା ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ବଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏବର୍ଷ 30ଟି ଷ୍ଟଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ।"

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଈଶ୍ବରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ । ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦହିବରା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଓ ପାମ୍ପଡ ଭଳି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା SOWW ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

Odisha Food and Craft Mela 2026
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା (ETV Bharat)

