ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା, ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SOWW ପରିବାର
ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026 । ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।
Published : February 7, 2026 at 12:59 PM IST
Odisha Food and Craft Mela ଭୁବନେଶ୍ବର/ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ । ଓଡ଼ିଶା ଛାଡି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ମନ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପ୍ରାଣ ବି ଓଡ଼ିଆ । ଆମ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ଯକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଓଡି଼ଶା ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନର ବାସ୍ନାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ । ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରରା ଛାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ବ ବିଦିତ । ଏହାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ (SOWW) ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପାରମମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ତିନି ଦିନିଆ 'ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026' ।
ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଚାସପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଶୁକ୍ରବାର (6 ଫେବୃଆରୀ)ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶିଳ୍ପାରମମ୍ରେ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଚାସପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ SOWW ପରିବାର । ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳା । ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପିପିଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଙ୍ଘ କାମ ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚ ମିଳିଛି । ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ (ଫେବୃଆରୀ 7 ଓ 8 ତାରିଖ) ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ।
ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ:
ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ NMDCର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ।"
କେଓଲିସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋର CHRO ରୀନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛି । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱେମେନ୍ସ ୱାର୍ଡକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ:
ଏହି ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅୟୋଜକ ତଥା SOWW ପରିବାର ସଦସ୍ୟା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଏହି ଓଡିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିସା ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ବଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏବର୍ଷ 30ଟି ଷ୍ଟଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଈଶ୍ବରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ । ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦହିବରା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଓ ପାମ୍ପଡ ଭଳି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା SOWW ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।