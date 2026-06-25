ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ବେପାରୀ Vs ପୋଲିସ ! ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଧାୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତା
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ। ମିନତି ସିଂହ ଓ ସି. ସାନ୍ତାକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 25, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 2:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କୋରାପୁଟ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଇଁ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି। ବିଶେଷକରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଏବଂ ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଭୂପ୍ରକୃତି, ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳର ଆଡ଼କୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଶା ବେପାର ସକ୍ରିୟ ରହିଆସିଛି। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ETV Bharat's campaign against drugs ସିରିଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ; 'ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା କାରବାର'କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
- ଅପରେସନ “M Zero”
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ “ଏମ ଜିରୋ” ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ପଦ୍ମପୁର, ଗୁଡ଼ାରି, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ, ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ପରି ବିକଳ୍ପ ଫସଲର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣର ଏକ ସଂଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମେ ୩ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ହାସିସ୍ ତେଲ ତିଆରି ୟୁନିଟ୍ ଠାବ କରି ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ହାସିସ୍ ତେଲ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ୧୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହାସିସ୍ ତେଲ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବତ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା–ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାଦକ ଚକ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରୁ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ୧୩୧ଟି ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୨୦,୪୭୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବାବେଳେ, ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ୧୦୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୩୩,୬୭୧ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ୬୨ ଲିଟର ହାସିସ୍ ତେଲ ଜବତ କରିଛି।
ଦରିଦ୍ରତା, ନିୟମିତ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆୟର ଲୋଭ ଅନେକଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସରେ ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ଦର ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଆୟର ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ମତ ହେଉଛି, କେବଳ ଚଢ଼ାଉ କିମ୍ବା ଗିରଫଦାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା, ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ।
- ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ
ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ହାସିସ୍ ତେଲ କାରବାର କେବଳ କିଛି ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ; ଏହା ପଛରେ ସଂଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ, ସ୍ଥାନୀୟ ଦଲାଲ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନର ଜାଲ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି।
ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ପୋଲିସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ହାସିସ୍ ତେଲ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ଜବତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗିରଫରୁ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଅର୍ଥଲଗାଣକାରୀ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥମାନେ ପରଦା ପଛରୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନଡିପିଏସ୍ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ କଠୋର ନଜରଦାରି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
- ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ହାସିସ୍ ତେଲ ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା।
ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ସଫଳ ଚଢ଼ାଉ ଘଟିଛି। ତଥାପି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନାର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଓ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫରୁ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଡ୍ରୋନ୍-ଆଧାରିତ ନଜରଦାରିକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ମୂଳସ୍ତରରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବ, ଦୁର୍ଗମ ଭୂପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭୟର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରବେଶ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯାହା ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି।
- ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି
କୋରାପୁଟ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦୁର୍ଗମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବଜାର ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଏବଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ଆଇନଗତ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ହେବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନଗଦ ଆୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଉଥିବାବେଳେ, ସଂଗଠିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରନ୍ତି।
ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅବୈଧ ଚାଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇପାରିବ। ସେ ଗରିବ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସଚେତନତାକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସମାଧାନର ମୂଳ ଆଧାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
- ଚୋରାଚାଲାଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି
ତତ୍କାଳୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG କନୱର ବିଶାଲ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପୋଲିସ ରେଞ୍ଜରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ପାଉଥିବା ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତା’ର ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରିତ ପୋଲିସିଂ, ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ବିରୋଧୀ ରଣନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର ପାଲଟିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନାବେଳେ ଡିଆଇଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଗଠିତ ଚୋରାଚାଲାଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ହାସିସ୍ ତେଲ ଜବତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଅବୈଧ ଚାଷ, ପରିବହନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମଜୁତକରଣ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ତତ୍କାଳୀନ DIGଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନାର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏସପି ଓ ଆଇଜି ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଥ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିସ୍ତାରିତ, ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏନଡିପିଏସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜବତ, ଗିରଫ ଓ ତଦନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏସଡିପିଓ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଏସପି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମିନାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। କଲେକ୍ଟର, ଏସପି ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନିୟମିତ ଭାବେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଡିଆଇଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ଚାଷ କିମ୍ବା ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପୋଲିସ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ ଓ ସକ୍ରିୟ ପୋଲିସିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଭୂପ୍ରକୃତି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବେଶ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଓ ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଗମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଗତିବିଧି ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷମତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- ନିଶା ବେପାରୀ ବନାମ ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜରେ ୨୬୪ଟି ଏନଡିପିଏସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୬୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ଜବତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ତାହା ପଛକୁ କୋରାପୁଟର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ବଡ଼ ଧରଣର ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନର ଉଦୟ ଏହି ନିଶା କାରବାରକୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯାଇଛି। କେବଳ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୬୮ଟି ଏନଡିପିଏସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ୧୭,୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ପ୍ରାୟ ୨,୬୦୫ ଲିଟର ହାସିସ୍ ତେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବଧିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦପୁର ଓ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ଲିଟର ହାସିସ୍ ତେଲ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେରଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହାସିସ୍ ତେଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଦକ ଚକ୍ର ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବତ, ଡ୍ରୋନ୍ ନଜରଦାରି, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରିତ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ତଥାପି ହାସିସ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଅବୈଧ କାରବାର ଆହୁରି ଜଟିଳ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତାର ପାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଳର ସାଧାରଣ ମତ ହେଉଛି, କେବଳ ଚଢ଼ାଉ କିମ୍ବା ଗିରଫ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୁଇନ୍ଦା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୋଲିସିଂ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର, ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ବୃଦ୍ଧି, ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେଲେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ନିଶା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ।