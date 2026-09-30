ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାର ସମୟସୀମା ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା; ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନମିଳିଲେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 30, 2026 at 6:24 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖର ଆଦେଶରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜରରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପକ୍ଷର ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବାର ସମୟସୀମାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା
୨୦୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ACF ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ DFO ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବାହିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଜନଆକ୍ରୋଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏହାର ଆଧାର ଭାବେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୟାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିରୋସିନ୍ରେ କାଗଜ ପୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଥିବା କଥା କହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା।
ପରିବାର ଏହି ତଦନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ IPCର ଧାରା ୩୦୨ ଓ ୧୨୦B ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ସଞ୍ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ତତ୍କାଳୀନ ରୋଷେୟା ଗିରଫ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ