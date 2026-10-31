ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବା ସହ, ବଢ଼ିଲା ଗିରଫ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 31, 2026 at 8:15 PM IST
କଟକ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଦାଲତଙ୍କ ଝଟକା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବା ସହ ଗିରଫ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
- ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା
୨୦୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ACF ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ DFO ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବାହିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଜନଆକ୍ରୋଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏହାର ଆଧାର ଭାବେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୟାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିରୋସିନ୍ରେ କାଗଜ ପୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଥିବା କଥା କହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା।
ପରିବାର ଏହି ତଦନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି SDJM କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ IPCର ଧାରା ୩୦୨ ଓ ୧୨୦B ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ