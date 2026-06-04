ETV Bharat / state

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ତଦନ୍ତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Soumya murder NHRC investigation continues and information obtained from friend
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ତଦନ୍ତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 5:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SOUMYA MURDER NHRC INVESTIGATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଖିଅ ଖୋଜୁଛି । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି; ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ NHRC ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି । ତଦନ୍ତର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ତଦନ୍ତର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି ।
ତଦନ୍ତର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


"ଯାହା କହିବା କଥା NHRCକୁ କହିଦେଇଛି"
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଆସି NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ NHRC ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ସେ ଫେରିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ NHRCକୁ କହିଦେଇଛି । ସୌମ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ଇନକ୍ବାରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଖିଅ ଖୋଜୁଛି ।
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଖିଅ ଖୋଜୁଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହର ପଞ୍ଚନାମା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା Executive Magistrate ଆଜି NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କିଭଳି ପଞ୍ଚନାମା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୃତଦେହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଆଘାତ ଥିଲା ଆଦି ବିଷୟରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଆସି NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଆସି NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା, କଟକ ଜିଆରପି ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ ବି ତନାଘନାମାମଲାରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ NHRCଙ୍କ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଜେରା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସପି ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଜୋନ-୪ ଏସିପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଜିଆରପି ଏସ୍‌ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ NHRC ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରାଙ୍କୁ କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚପଲରେ ମାରିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ, ADGଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ NHRC ଖୋଳତାଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବ NHRC ଟିମ୍, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NHRC ଟିମ୍, ୫ ଦିନ ଧରି ହେବ ଖୋଳତାଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବେନଶ୍ବର

TAGGED:

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
SOUMYA MURDER NHRC INVESTIGATION
SOUMYA MURDER CASE
NHRC INTEROGATES FRIEND
SOUMYA MURDER NHRC INVESTIGATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.