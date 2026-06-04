ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ତଦନ୍ତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 4, 2026 at 5:54 PM IST
SOUMYA MURDER NHRC INVESTIGATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଖିଅ ଖୋଜୁଛି । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି; ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ NHRC ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି । ତଦନ୍ତର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
"ଯାହା କହିବା କଥା NHRCକୁ କହିଦେଇଛି"
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଆସି NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ NHRC ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ସେ ଫେରିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ NHRCକୁ କହିଦେଇଛି । ସୌମ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ଇନକ୍ବାରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚପଲରେ ମାରିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ, ADGଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ NHRC ଖୋଳତାଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟିବ NHRC ଟିମ୍, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NHRC ଟିମ୍, ୫ ଦିନ ଧରି ହେବ ଖୋଳତାଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବେନଶ୍ବର