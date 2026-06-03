ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଚାଲିଛି NHRC ଜେରା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୩ୟ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ଜେରା, ହାଜର ହେଲେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଓ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଡ୍ରାଇଭର । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 3, 2026 at 5:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ GRP କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଟିମ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ତୃତୀୟ ଦିନରେ NHRCଙ୍କ ଡିଏସପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ କୁମାର ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି NHRC ନିକଟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୁହାଯାଇଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଅପରାହ୍ନରେ NHRC ଟିମ୍ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ NHRC ଟିମ୍ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ NHRC ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ’ ୭ରେ ଅଡ଼ସପୁର ମେଡିକାଲ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ କରଥିଲେ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୦୬ରେ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ୧୧.୩୬ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ଯୁବତୀ ମେଡିକାଲ୍ ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରାଇବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ NHRC ଟିମ୍ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ।
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନରେ NHRC ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । NHRC ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବହୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ 'ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ' ନିକଟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ତନାଘନା କରିଥିଲା । NHRC ଟିମ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ମେ' ୭ରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଦି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା NHRC ଟିମ୍ ।
ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୌଜପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ NHRC ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ମା ଓ ମାମୁଙ୍କ ସହ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବେନଶ୍ବର