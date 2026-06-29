ETV Bharat / state

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍

ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

SOUMYA MURDER CASE; SUBASH BHOI ARRESTED AS 20TH ACCUSED
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 8:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

20TH ACCUSED ARRESTED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଗିରଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ରବି ଓରଫ ସୁବାସ ଭୋଇ (୫୪) । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଭୋଇ ସାହିରୁ ସୁବାସକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।


ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁନ ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୯ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୁପୁର ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପରିଡ଼ା (୨୬)କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା ।


ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ୍ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ADG ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୧୧ ଦିନ ତଳେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗୱାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଜୁନ ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।

Last Updated : June 29, 2026 at 8:19 PM IST

TAGGED:

SOUMYA MURDER CASE
BALIANTA SOUMYA MURDER CASE
ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା
BALIANTA MURDER CASE
20TH ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.