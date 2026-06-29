ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍
ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 29, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 8:19 PM IST
20TH ACCUSED ARRESTED, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଗିରଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ରବି ଓରଫ ସୁବାସ ଭୋଇ (୫୪) । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଭୋଇ ସାହିରୁ ସୁବାସକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିକୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁନ ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୯ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୁପୁର ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପରିଡ଼ା (୨୬)କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା ।
ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ୍ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ADG ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୧୧ ଦିନ ତଳେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗୱାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ଜୁନ ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର