ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NHRC ଟିମ୍, ୫ ଦିନ ଧରି ହେବ ଖୋଳତାଡ଼

ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 5:02 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିବେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ । NHRCଙ୍କ ତଦନ୍ତ ୱିଙ୍ଗ୍‌ର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ଅବିନାଶ କୁମାର ଆଜି (ସୋମବାର) ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ ।

NHRC ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଯାଇଛନ୍ତି । ୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବେ । ଏପରିକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ମା ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାନଭିନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିବେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଟିମ୍ ।


ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ NHRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିସିପି, ପୂର୍ବତନ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଘଟଣାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ଜଣେ SI, ଜଣେ ASI ଓ ଜଣେ OAPF, PCR ୪୨ର ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ଦୁଇ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣା ଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଡିଜିପ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ କମିଶନଏହି ଘଟଣା ପରେ NHRCଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳ ପିଟିଶନ ଦାଖଲ କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖଦ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଜସ୍ଵ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମେ ୩୦ (SATURDAY) ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା-ମାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାଚୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମଜରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆକୃତିର ଏକ ପୁତ୍ତଳିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ ।


