ETV Bharat / state

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜେଲରେ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଝୁରିୁଛନ୍ତି ମା'। ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମା' କବିତା ଦୁଃଖରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଦୁଃଶାସନ ମଧ୍ୟ ହସ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍

Soumya murder case important information found during interrogation in jail
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 6:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଲ୍ପ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଜନା କରିଛି । କୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବଳିତ ବଳିଷ୍ଠ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୁଚି ରହିଥିବା କାରଣ ଖୋଜୁଛି।


ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଝାରପଡା ଜେଲ ଯାଇ ସମସ୍ତ ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜେଲରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜେରା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓମଙ୍କ ଭୂମିକା ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

Soumya murder case important information found during interrogation in jail
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, (Etv Bharat)



ଭଲ ରହୁନି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଦେହ
ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଝୁରିୁଛନ୍ତି ମା'। ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମା' କବିତା ଦୁଃଖରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଦୁଃଶାସନ ମଧ୍ୟ ହସ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବାପା-ମାଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜୁନ ୫ରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କବିତାଙ୍କ ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡ଼ଶପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି କବିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ।

Soumya murder case important information found during interrogation in jail
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, (Etv Bharat)
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁକବିତା କହିଛନ୍ତି, 'ପୁଅ ଯିବା ଦିନରୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ନିଦ ବି ହଉନାହିଁ। ଘରେ କେବଳ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମୁଁ ଦିନ ବିତାଉଛୁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ।'
Soumya murder case important information found during interrogation in jail
ମା'ଙ୍କ ସହ ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ (Etv Bharat)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଜେଲ୍‌ରେ ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମାରାଥନ୍ ଜେରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ହେଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଜେଲ୍ ଫେରିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

TAGGED:

SOUMYA MURDER CASE
JHARPADA SPECIAL JAIL
SOUMYA DEATH CRIME BRANCH
ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା
SOUMYA DEATH ACCUSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.