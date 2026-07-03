ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ହେଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଜେଲ୍ ଫେରିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିବା ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍କାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଝାରପଡା ଜେଲ ଫେରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 3, 2026 at 5:18 PM IST
Soumya friend Om Prakash lie detection, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନଗାର (SFSL)ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଓମଙ୍କ ଏହି ମିଛଧରା (ପଲିଗ୍ରାଫ୍) ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ; ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ, ତା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଉପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହିନଥିଲା । ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମେ' ୭ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଓମ୍ ଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଏପରିକି ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ।
ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଜେଲ୍ ଫେରିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ସେପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିବା ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍କାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ।
ଜୁଲାଇ ୧ (ବୁଧବାର)ରେ ଘଟଣାର ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚଳାଇଥିଲା । ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପଶୁ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିଲା । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କାଏଲାବ୍ ଓ ବିସ୍ମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ସ୍କାଏଲାବ୍, ବିସ୍ମୟ ଓ ପଞ୍ଚାନନ ହିଁ ଅଧିକ ଉସୁକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଉ କଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ପରେ ପରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ ହିଂସା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଯାଏ ମୋଟ୍ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମାମଲାର ୨୦ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ରବି ଓରଫ ସୁବାସ ଭୋଇକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର