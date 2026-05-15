ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୃଶଂସତା ସୀମା ଟପିଥିଲା !
ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରୁ ଦଉଡି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଦଉଡି ଖୋଲିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : May 15, 2026 at 6:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ୯ ଦିନ ବିିିତିଲା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଯାବତ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଖବର ପାଇ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ନୃଶଂସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରୁ ଦଉଡି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଦଉଡି ଖୋଲିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ୍ ପାତ୍ର ଓରଫ ଚିନୁକୁ ମିଶାଇ ୧୩ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛି।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାମୁ
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାମୁ ଭ୍ରମରବର ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି।
ଗାଡି ଡାଲାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜା
ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଡି ଡାଲାରେ ପକେଇ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ? ସେମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛି। ଘଟଣା ଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ଡାଲାରେ ବାଳକାଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କଣ କହୁଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାରିଥିଲା ରଞ୍ଜିତ୍ ?
ଭିଡଓ ଫୁଟେଜରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରଞ୍ଜିତ୍ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ବାଉଁଶରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିବା ସହ ଓମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜିତ୍ ଏଭଳି କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା ଓରଫ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ୍ ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଢେର ଦୂର। ଉଭୟ ସେଠାକୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କଲ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ କି। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବଣ୍ଟି ଓ ରଞ୍ଜିତର ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମହିଳା
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିଥିବା ୧୨ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରଜିତ ରଣା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନ ଥିଲେ ବୋଲି କହି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଦିନର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କୌଣସି ଭିଡିଓରେ ସୁରଜିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାନୁମତି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
