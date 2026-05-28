ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 'ଏବେ ବି ୧୦ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର'- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି
ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 28, 2026 at 3:48 PM IST
ONE MORE ARREST IN BALIANTA MURDER CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୨୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା କଟକ ସଦର ଥାନା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଗଡ଼ର ଅଶୋକ ଜେନା ଓରଫ୍ ଗେଡ଼ା (୪୫) । ଅଶୋକକୁ ଆଜି ସକାଳେ ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ରିଗାଲ ଷ୍ଟେ ରୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଶୋକ ଏକ ବାଡ଼ି ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ମିଶାଇ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବାଡ଼ି ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଥିଲା
ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ବି. ଗଙ୍ଗାଧର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବିରୋଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଅଶୋକକୁ ଧରିବାକୁ ତା ଘରେ ବହୁତ ଥର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ସେ ଗିରଫରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା । ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପଟିଥିଲା ।"
"କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ"
ଡିଆଇଜି ବି. ଗଙ୍ଗାଧର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ୧୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯିବ । ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏଯାଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ ନ ଥିଲା । ଭିଡ଼ ହିଂସାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧାରା ରହିଛି । ପରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦଫା ଲଗାଯାଇ ପାରିବ," ବୋଲି ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେଲ୍ ରେ ଜେରା କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି । ତେବେ ଜେଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଘଟଣା ଦିନର ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁନେଶ୍ବର