ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; 'ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି'- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି
ମାମଲାରେ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 18, 2026 at 6:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଜି (ସୋମବାର) ୧୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏମିତି କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ । ଆମ ଟିମ୍ ବି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବୁ । କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ । ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ମୁଁ ନିୟମିତ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ କେବଳ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଗାଡି ଜବତ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' କବିତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ହେବେ ଉସୁକାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉସୁକାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୨ରୁ ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଳି ଦେଇ ଉସୁକାଇବାରୁ ହିଂସା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉସୁକାଇଥିବା ଅଭିଯୁମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଜନା କରିଛି ।
