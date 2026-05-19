ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଆଉ ୨ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ ଓ ରଞ୍ଜିତ ରାଣାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 19, 2026 at 10:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ ଓ ରଞ୍ଜିତ ରାଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲେ ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାବୁ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜାମିନ ନ ମିଳିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ମୋଟ୍ ୧୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା ଓରଫ ବଣ୍ଟିକୁ ମେ' ୧୧ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵରଗଡ଼ର ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ଓରଫ ଚିନୁ (୨୪)କୁ ମେ' ୧୪ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ୧୩ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଗତକାଲି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବୁ । କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁନେଶ୍ବର