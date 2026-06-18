ETV Bharat / state

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Soumya killing incident: Senior IPS officer Dayal Gangwar suspended
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPS officer Dayal Gangwar suspended, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ADG ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର OSD ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମେ' ୨୫ରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନିଲମ୍ବିନ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।


ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ହଠାତ୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗୱାର

GRP କନଷ୍ଟେବଳ ଥିବା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' କବିତା, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାର ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କବିତା କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଗଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ । କବିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସୌମ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । କିଛି ମାସ ତଳେ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଟକ GRP ଏସପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମା କାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର
ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର (ETV BHARAT ODISHA)


ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ NHRC ଟିମ୍

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ୫ ଯାଏ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଥିଲା । ତେବେ ଫେରିବା ବେଳେ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ NHRCଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଗଙ୍ଗୱାର ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।

IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର
IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର (ETV BHARAT ODISHA)
ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଥ୍ରାସୌମ୍ୟଙ୍କୁ IPS ଗଙ୍ଗୱାର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ଗୋପନ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଡିଜି ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ମେ' ୨୬ରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ମେ' ୩୦ ସୁଦ୍ଧା HRPC ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହ ଏହାର ଏକ କପି NHRC ଟିମକୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ବୋଥ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SOUMYA MURDER CASE
IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ
IPS DAYAL GANGWAR SUSPENDED
ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
IPS DAYAL GANGWAR SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.