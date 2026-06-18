ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 18, 2026 at 10:40 PM IST
IPS officer Dayal Gangwar suspended, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ADG ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର OSD ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମେ' ୨୫ରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନିଲମ୍ବିନ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ହଠାତ୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗୱାର
GRP କନଷ୍ଟେବଳ ଥିବା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା' କବିତା, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାର ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କବିତା କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଗଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ । କବିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସୌମ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ । କିଛି ମାସ ତଳେ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଟକ GRP ଏସପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମା କାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ NHRC ଟିମ୍
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ୫ ଯାଏ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଥିଲା । ତେବେ ଫେରିବା ବେଳେ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ NHRCଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନକୁ ଗଙ୍ଗୱାର ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର