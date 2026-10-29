ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍, ଗାଡ଼ି ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 29, 2026 at 2:07 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଫୁଟ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାସର ସହ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘଟିଛି ।
ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବିପଦ, ବିଜୟୀ ହେଲା ସାହସ ଓ ମାନବିକତା । ଏହି ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସୋରଡା ନିକଟସ୍ଥ ସୋରଡା-ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଜରଉ ଛକ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 7 ଫୁଟର ବନ୍ୟାପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହଠାତି ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର ଫସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କେ. ବି. ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ (୪୮ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଡି. ସରୋଜ କୁମାର (୪୭ ବର୍ଷ) ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ।
ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା । ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖବର ପାଇ ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବନ୍ୟା ପାଣିର ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସିଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏହି ସାହସିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅପରେସନ୍ ମୁକାବିଲା': ୫୨୪ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ