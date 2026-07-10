ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୋଫିଆ; କହିଲେ,ଦଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି
ସୋଫିଆ କହିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 10, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ । କହିଲେ, କେବଳ ସେ ନୁହଁନ୍ତି, ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ।
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସୋଫିଆଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି।
ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପାରୁନି
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନେବା କଥା, ସେଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ।
ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଦଳୀୟ ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦଳର ଭିତର କଥାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ତେବେ ସୋଫିଆଙ୍କ ଦାବି, ସେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବର ଦେବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋଫିଆଙ୍କ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ନିଜ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ, ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା-ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସର ଭିତରିଆ ରାଜନୀତିକୁ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ସୋଫିଆଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ମେଗା ମିଶନ୍, ଫୋକସରେ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା