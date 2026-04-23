ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ SOP ଆଣିଲେ ସରକାର, ବିରୋଧ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରର ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 23, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 8:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ବା ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ଓ ହାଉସିଂ ସେନସସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସଓପି । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8 ସୁତ୍ରୀ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା 2027 ରେ ଗୃହ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନଗଣନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ସଠିକ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନଗଣନକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସଓପି । ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିସ୍ତ୍ରୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରୀ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ମ୍ୟୁନିସପାଲ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରର ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
1. ସମସ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ । ଏହା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
2. ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ । ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
(କ) ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ । ଏହା ସହ ORS ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
3. ନିଛାଟିଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣନାକାରୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ।
4. ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ କିମ୍ବା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ ଗଣନାକାରୀ ଉକ୍ତ ଘର କିମ୍ବା ଅଂଚଳରୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବେ । ପରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
(କ) ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ତୁରନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦେବେ ।
5. ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
(କ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ନମ୍ବର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
(ଖ) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।
6. ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
(କ) ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ ।
7. କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
8. ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ 'ଜନଗଣନା ଆଇନ ୧୯୪୮' ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯିବ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର